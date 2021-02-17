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    • 17 Şubat 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:

    Gülmek İle İlgili Sözler: Güzel Gülümsemek Ve Tebessüm Etmek İle İlgili Güzel Sözler

    İnsanların mutluluğu, en çok da güldüğü zaman anlaşılır. Bir kişinin yüzünde gülümsemeye neden olmak, tarifi imkânsız mutluluk kaynağıdır. Gülümsemek ile ilgili sözler söyleyen birçok şair vardır. Hepsinin de ortak verdiği mesaj, gülmenin nedenli muhteşem bir duygu olduğudur. Sizde gülmekle alakalı sözleri öğrenebilir, yeri geldiğinde bu sözleri dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Gülümseme sözleri hakkında detayları sizler için derledik.

    • 17 Şubat 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:
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    Gülmek ile ilgili güzel sözler, insanların hayatına renk katması bakımından çok değerlidir. Yaşamın getirdiği sorumlulukların ağır baskısı, bazen insana gülmeyi dahi unutturabilir. Gülme ile ilgili sözler paylaşmak, insanların bir an da olsa mutlu olmasını sağlayacaktır.Bir kişinin yüzündeki tebessüm, onun daha da güzel görünmesini sağlar. Çünkü gülmek, her insanın yaşam sevincini arttıran bir histir. Hüzünlü ve stresli bir zamanda gülmekle ilgili güzel sözler duymak, kişinin ruh halini düzeltmede etkili olacaktır. Hayat bazı şeyleri dert etmek için aslında çok kısadır. Bunun farkına varan insan sayısı ise, aslında düşünüldüğünde çok azdır. Bu sebeple insanların yüzünde bir gülümsemeye sebep olmak için, her zaman pozitif olmak hiç de zor değildir.

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    Tebessüm, kana en hızlı karışan ilaçtır.

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    Gülmek en iyi ilaçtır.

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    Ne haliniz varsa gülün.

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    Gülüşünü ayrı, seni ayrı seviyorum.

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    Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır.

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    Bütün insanlar aynı dilde gülümser.

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    Birine bir lütufta bulunurken, yanına bir Gülmek Sözleri de tebessüm ilave ediniz.

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    İnsan gülebildiği kadar insandır.

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    Ağlamamak için her şeye gülerim.

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    Milyarlarca gülüş arasında seninki favorim.

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    Gülüşünü sevmek diye bir şey var işte o çok tehlikeli.

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    Aşık olmam sanırken gülüşün rezil etti beni.

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    Her ağlamanın elbet bir gülmesi vardır.

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    Bir gülüşü var ve bu sizi hiç ilgilendirmez.

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    Diyorum ki dünya senin gülüşün kadar temiz olsa.

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    Gülmek bir mükâfattır, ağlayan gözlerin gördüğü.

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    Tebessüm her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

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    Her kahkaha, bir bardak kana bedeldir.

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    Unutup gülmek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir.

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    Güler yüz altın anahtardır.

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    Allah’ım seni gelişi güzel değil gülüşü güzel yaratmış.

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    İnsan mutluluktan gülmezmiş; güldüğü için mutlu olurmuş!

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    Gülme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.

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    Gülümseme, dudaklarınla yapabileceğin en iyi şeydir.

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    Güzellik güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.

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    Güzel bir gülüş karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.

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    Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz.

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    Gülmeden ölmemek için mutluluğa kavuşmayı beklemeden gülünüz.

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    Öyle güzel gülüyorsun ki, tamam diyorum yeter bu kadar yaşadığım.

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    Güler yüzlü olmayan bir kişi, dükkân açmamalıdır.

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    Güzellik bir kudrettir, tebessüm ise onun kılıcıdır.

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    Gülmek, fırtınalı gökte doğan bir gökkuşağına benzer.

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    Beni isterseniz dövün; ama bırakın istediğim gibi güleyim.

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    Gülen gözlerinin bebeğinde, kendimi görebilmekti dileğim.

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    Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz.

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    Haddini bilmez gülüşlerim vardır benim; dosta keyif, düşmana acı verir.

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    Bir gülüyorsun sen bir gülüyorsun tamam diyorum dünya bitti kapatıp gidelim.

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    Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser.

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    En fazla boşa giden günlerden biri; hiç gülmediğimiz günlerden biridir.

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    Hiç bir şeye gülmeyenden, ya da her şeye gülenden sakının.

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    Mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutluyuzdur.

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    Gülerseniz, dünya da güler. Ağlarsanız, yalnız ağlarsınız.

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    Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olmasın.

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    Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiç bir leke yoktur.

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    Gülmek için mutlu olmayı beklemeyiniz, belki gülmeden ölebilirsiniz.

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    Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.

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    Öyle güzel gülmelisin ki, insanlar seni ağlatmaya utanmalı.

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    Bol bol gülümse, hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilmez.

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    Sevmek için yaratılmış kalpler bomboş niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye?

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