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    • 17 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

    Gurbet Sözleri: Gurbetlik Ve Hasretlik İle İlgili En Güzel Sözler

    Gurbet sözleri, memleketinden uzak kalmış ve herhangi bir sebeple hasretlik çekmekte olan kişilerin oldukça sık kullandığı sözler arasında yer almaktadır. Özellikle hasret çeken kişiler, gurbet sözlerini araştırır ve oldukça sık olarak da kullanır. Siz de eğer Gurbet Sözleri nelerdir? Gurbet Sözleri nerelerde kullanılır? Kimler Gurbet Sözlerini kullanmayı tercih eder? Gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz ve Gurbet sözlerini sizler için tüm detayları ile derledik.

    • 17 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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    Gurbet Sözleri, insanların doğup büyüdükleri yerlerden uzakta kalarak özlem duygularını yoğun bir şekilde hisseden kişilerin kullanmayı tercih ettiği sözler arasında yer almaktadır. Gurbetlik ve Hasretlik ile ilgili olarak kullanabileceğiniz özlem dolu sözleri isterseniz mesajlarınız da isterseniz de özlem duyduğunuz kişilere doğrudan söylemek için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Birbirinden güzel ve duygusal olan hasret duyduğunuz her şeye olan özleminizi anlatmak için tercih edebileceğiniz gurbetlik ve hasretlik ile ilgili olan sözleri sizler için bir araya getirdik. Siz de hazırladığımız gurbet sözleri içerisinden hasret çeltiğiniz duruma en uygun olan en güzel sözleri seçerek kullanabilirsiniz.

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    Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde...

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    Turnalardan haber verin, yari çok özledim ben.

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    Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık.

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    Gurbet acı gelir sözlerime, dayanamaz oldum hasretine.

    6

    Bu dünya insana gurbettir, memleket isteyen Allah'a hicret etsin.

    7

    Hergün seni düşünen ben beni düşündüren sen..

    8

    Senden ayrılmak sensiz uzaklarda yaşamak ne kadar da zor imiş.

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    Yar, zaten gurbet üşütür içimi. Bir de sen soğuk soğuk esme yüreğime.

    10

    Kör olasın sen gurbet, sılaya hasret koydun.

    11

    Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

    12

    İnsan için en büyük gurbet, Rabbine uzak kalmasıdır!

    13

    Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değil. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.

    14

    Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız doğmuş gökyüzü ayaydın, avutulmuş çocuklar çoktan uyudu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin, bir avutulmamış ben.

    15

    Severken anlamıyoruz değeri, gidince biliyoruz kıymeti, hasret elde öğrendim sevgiyi, gurbet ellerde anladım değerini!

    16

    Yüreğim umulmayan yaralarla baş edemezken bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel çünkü gülüşünü ‘ÇOK ÖZLEDİM.’

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    Gurbet geceleri hasret kokar

    18

    Yardan ayrılmak zormuş, gurbet yardan daha zormuş.

    19

    Yoruldum artık gurbet ellerde memleket özlemi yüreğimde.

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    Hasret vurdu yüreğime, sensizlik sanki işkence, bu karanlık gecede gurbet şarkıları benimle!

    21

    Şimdi daha iyi anlıyorum ki, nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde yanmak gibi bir şey, seni severken senden uzakta olmak.

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    Seni senin yanında özlerken, sensiz kalmak beni derinden etkilerken, bir de üstüne gurbet nöbetlerim gelirken bu hasrete yürek dayanmaz birtanem!

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    Uzun olur geceleri gurbetin...

    24

    Siz hiç yar saçının telinden, kendinize gurbet yaptınız mı?

    25

    Işıkları kaldırıp attım bir kenara!!! Anlıyor musun? Gökyüzü güneş olsa, sensiz karanlıktayım.

    26

    Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır.

    27

    Yoruldum artık gurbet ellerde, memleket hasreti yüreğimin ta derinlerinde.

    28

    Bir anımsın okuyup da bitiremediğim, bir özlemsin yalvarıp da hükmedemediğim, bir sensin merhaba deyip de elveda diyemediğim. Bir tek bildiğim var sensiz ben bir hiçim.

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    Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir sevgilim!

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    Ahmet Arif’i hasretinden prangalar eskitmiş, beni böyle eskiten ise prangalı hasretin.

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    Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına

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    Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar?

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