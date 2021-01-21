â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:08 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Yasaklar ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?
KoronavirÃ¼ste tablo gÃ¼nden gÃ¼ne iyiye gidiyor. AÅŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla yeni normal iÃ§in gÃ¼n sayÄ±lÄ±yor. KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± isteyen Ã¶zellikle esnaflar "KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor. Ã–te yandan yoÄŸun bir ÅŸekilde yÃ¶neltilen sorular arasÄ±nda "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman bitecek?" de yer alÄ±yor.
â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:08 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Uygulanan yasaklar ve kÄ±sÄ±tlamalar sayesinde koronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu... AÅŸÄ± uygulamasÄ± da hayata geÃ§erken beklenriler bir hayli yÃ¼kselmiÅŸ durumda... ArtÄ±k normale dÃ¶nÃ¼lmesini isteyen milyonlarca vatandaÅŸ "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor.
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