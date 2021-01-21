Yasaklar ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?

Uygulanan yasaklar ve kÄ±sÄ±tlamalar sayesinde koronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu... AÅŸÄ± uygulamasÄ± da hayata geÃ§erken beklenriler bir hayli yÃ¼kselmiÅŸ durumda... ArtÄ±k normale dÃ¶nÃ¼lmesini isteyen milyonlarca vatandaÅŸ "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor.