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â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:08 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Yasaklar ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?

KoronavirÃ¼ste tablo gÃ¼nden gÃ¼ne iyiye gidiyor. AÅŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla yeni normal iÃ§in gÃ¼n sayÄ±lÄ±yor. KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± isteyen Ã¶zellikle esnaflar "KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor. Ã–te yandan yoÄŸun bir ÅŸekilde yÃ¶neltilen sorular arasÄ±nda "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman bitecek?" de yer alÄ±yor.

â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:08 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Uygulanan yasaklar ve kÄ±sÄ±tlamalar sayesinde koronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nda ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu... AÅŸÄ± uygulamasÄ± da hayata geÃ§erken beklenriler bir hayli yÃ¼kselmiÅŸ durumda... ArtÄ±k normale dÃ¶nÃ¼lmesini isteyen milyonlarca vatandaÅŸ "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman bitecek? KÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkacak?" diye soruyor.

2SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK

SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar hakkÄ±nda yakÄ±n zamanda yapÄ±lan bir duyuru yok. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar devam ediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine toplantÄ±sÄ±nda konu hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan aÃ§Ä±klama bekleniyor.

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SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± hafta iÃ§i 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sÃ¼rÃ¼yor. 20 yaÅŸ altÄ±, hafta iÃ§i 13.00-16 saatlerinde 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kabiliyor.Â

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