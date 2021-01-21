İstanbul'un en güzel Boğaz semtleri

Emirgan İstanbul'un en güzel yeşil alanlarından biri olan Emirgan, bunu kuşkusuz aynı adla anıldığı koruya borçlu. Sarıyer sınırları içerisinde 47 hektarlık bir alanı kaplayan Emirgan Korusu özellikle lalelerin açtığı dönemde bir renk cümbüşüne dönüşmekte. Ağırlıklı olarak sivil mimari eserlerinin bulunduğu Emirgan, Atlı Köşk olarak bilinen ve günümüzde Sakıp Sabancı Müzesi olarak hizmet veren yapıya da ev sahipliği yapar.