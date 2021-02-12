Jandarmanın 'Alp' kıyafetiyle saygı nöbeti

Ziyarete gelen turistlerin türbe önündeki nöbet değişimini hayranlık ve gururla izlediğini belirten Baykal, "Ertuğrul Gazi Saygı Nöbeti, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından 'alp' olarak adlandırılan, tamamı uzman erbaş rütbesinde bulunan ve bu faaliyet için görevlendirilen tim personeli tarafından tutulmaktadır." diye konuştu.