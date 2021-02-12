AA
• 12 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
Jandarmanın 'Alp' kıyafetiyle saygı nöbeti
Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi türbesi'nde tutulan "saygı nöbeti" hem alp kıyafetiyle bu görevi yapan jandarma uzman erbaşları hem de ziyaretçileri gururlandırıyor.
AA
• 12 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaş tarafından geleneksel kıyafetler ve savaş aletleriyle nöbet tutuluyor.
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Ziyarete gelen turistlerin türbe önündeki nöbet değişimini hayranlık ve gururla izlediğini belirten Baykal, "Ertuğrul Gazi Saygı Nöbeti, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından 'alp' olarak adlandırılan, tamamı uzman erbaş rütbesinde bulunan ve bu faaliyet için görevlendirilen tim personeli tarafından tutulmaktadır." diye konuştu.
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