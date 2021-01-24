Kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.