• 24 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
Kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Kabine toplantısının yapılacağı tarih merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alındı ve kısıtlamalar uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafelerin ve restoranların durumunun kabine toplantısında görüşüleceğini açıkladı. Peki kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak?
• 24 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında kafelerin durumunun kabine toplantısında görüşüleceğini belirtti. Gözler kabine toplantısına çevrildi.. Peki kabine toplantısı ne zaman, hangi gün olacak?
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