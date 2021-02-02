• 02 Şubat 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
Kafe, lokanta ve restoranlar için kritik açıklama! İşte uzmanlardan kafe ve lokantaların açılacağı tarihler ile ilgili açıklama
Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu son zamanların en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Kabine toplantısında gündeme gelen Kafe, lokanta ve restoranlar açılmasına ilişkin konu başlığı da değerlendirmeye alındı. Uzmanlar Kafe, lokanta ve restoranların açılması için daha çok erken olduğu açıklamasında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama çalışmalarına dikkati çekti. İşte merak edilen detaylar...
• 02 Şubat 2021 - 12:03 • Son Güncelleme:
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Kafe lokanta ve restoranlar konusunda araştırmalar devam ediyor. Aralık ayının başından itibaren yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları ile birlikte Kafe lokanta ve restoranlar sadece gel-al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı. Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı tarihten itibaren ülkemizde en fazla etkilenen sektörlerden biri dee Kafe lokanta ve restoranlar olarak biliniyor. Peki Kafe lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
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KAFE LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.
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1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMAGerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."
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