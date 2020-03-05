• 05 Mart 2020 - 07:02 • Son Güncelleme:
'Kaplan komutanı vuruldu'! Rusya'dan flaş hamle
TSK, Serakib’i ele geçiren rejim güçlerini SİHA ve topçu atışlarıyla etkili vurdu. Rejime bağlı Kaplan Kuvvetleri Komutanı Tuğgenaral Süheyl Hasan’ın SİHA atışı sonucu ağır yaralandığı ileri sürüldü. Kasabaya konuşlanan Rus askeri polisi de Serakib’den çekildi.
• 05 Mart 2020 - 07:02 • Son Güncelleme:
Namık Durukan- Seyfettin Ersöz
Namık Durukan- Seyfettin Ersöz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı’na ilişkin dün sabah saatlerinde bilgilendirme yaptı.
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Denizer, “Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir” dedi.
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Serakib ve çevresinde saldırılarını artıran rejim ordusu, İdlib’in güney batısındaki Neyrab’a birçok cepheden saldırı başlattı. Saldırıya karşı koyan muhalifler, TSK’nın topçu ve hava desteği ile rejim ordusunu püskürttü. Rejim ordusunun Serakib’teki ileri hatlarında bulunan öncü kuvvetleri de SİHA’larla etkili vuruldu.
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