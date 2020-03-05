'Kaplan komutanı vuruldu'! Rusya'dan flaş hamle

Muhalif güçlerinin bir çok cephede saldırıya geçmesi üzerine Rus ve rejim savaş uçakları, bölgede birçok noktayı yoğun bombaladı. Rus savaş uçakları 81 hava saldırısı düzenlerken, rejim uçakları ise bölgede en az 27 hava saldırısı gerçekleştirdi.