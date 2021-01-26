• 26 Ocak 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
Kışın çiçek açan çiçek var mıdır?
Bahar ve yaz aylarında açan çiçekler ne kadar güzel görünür değil mi? Farklı renkleri ve mis gibi kokularıyla görsel bir şölen sunarlar. Güneşi ve sıcağı çok seven bu çiçekler, kış gelince yok olurlar. Acaba kışın doğada açan çiçek var mıdır? Araştırma ekibimiz senin için araştırdı.
• 26 Ocak 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
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KARDELEN
Kışın açan çiçekler içerisinde en bilineni kardelenmiş. Boynu bükü, beyaz kuğu gibi bir çiçek olan kardelen karların içerisinde süzülerek çıkar ve soğuğa dayanabilirmiş.
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