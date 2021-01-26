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    HaberlerDoğa Ve Çocuk Haberleri Kışın çiçek açan çiçek var mıdır?
    • 26 Ocak 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:

    Kışın çiçek açan çiçek var mıdır?

    Bahar ve yaz aylarında açan çiçekler ne kadar güzel görünür değil mi? Farklı renkleri ve mis gibi kokularıyla görsel bir şölen sunarlar. Güneşi ve sıcağı çok seven bu çiçekler, kış gelince yok olurlar. Acaba kışın doğada açan çiçek var mıdır? Araştırma ekibimiz senin için araştırdı.

    • 26 Ocak 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
    1KARDELEN
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    KARDELEN

    Kışın açan çiçekler içerisinde en bilineni kardelenmiş. Boynu bükü, beyaz kuğu gibi bir çiçek olan kardelen karların içerisinde süzülerek çıkar ve soğuğa dayanabilirmiş.

    2KIŞ TATLISI

    KIŞ TATLISI

    Aslında bir çalı türü olan bu bitkinin çok canlı sarı tonlarına sahip çiçekleri varmış. Baharı hissettiren canlı renkleriyle kış aylarını renklendirirmiş. Eğer doğru budanır ve ışık alırsa uzun süre yaşarmış.

    3CADI FINDIĞI

    CADI FINDIĞI

    Kendisinin fındıkla bir alakası yokmuş ama karlar üstündeyken bile çiçek açarmış. 5 metreye kadar uzayan boyuyla bilinirmiş.

    4KASIMPATI

    KASIMPATI

    Balkonda ya da bahçede kolaylıkla yetişebilen bir çiçek olan kasımpatı -30 derecelere bile dayanabilirmiş. Sarı rengine bolca rastlayabileceğin bu çiçeğin aynı zamanda mor, beyaz ve kırmızı renkleri de varmış.

    5HERCAİ MENEKŞE

    HERCAİ MENEKŞE

    Hikayeye göre menekşe ve kardelen sözleşmiş ve kış ayında buluşmayı kararlaştırmış. Kış gelince kardelen heyecanla menekşeyi beklemiş ama menekşe hiç gelmemiş. Bu yüzden hercai adı verilen menekşe de kış aylarının gözde çiçeklerinden biriymiş.

    6NOEL YILDIZI YA DA ATATÜRK ÇİÇEĞİ

    NOEL YILDIZI YA DA ATATÜRK ÇİÇEĞİ

    Renk değiştirmesiyle bilinen bu çiçeğin kırmızı olan yerleri aslında yaprakmış. Aslında Meksika’da yetişen bitki, ülkemize gelince bitki bilimciler ona Atatürk Çiçeği ismi takmışlar.

    7NOEL GÜLÜ

    NOEL GÜLÜ

    Kış aylarında bahçeleri güzelleştiren bu çiçeğin yaprakları zehirliymiş dikkat. En fazla 40 cm büyüyen bitki, güneş ışığını severmiş.

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