AA
• 15 Şubat 2021 - 21:51 • Son Güncelleme:
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: 15 derece azalacak
Son dakika haberine göre, Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi. Bolu'da da hava sıcaklığı 8-15 derece azalacak.
AA
• 15 Şubat 2021 - 21:51 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.
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Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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