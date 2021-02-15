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AA
• 15 Şubat 2021 - 21:51 • Son Güncelleme:

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: 15 derece azalacak

Son dakika haberine göre, Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi. Bolu'da da hava sıcaklığı 8-15 derece azalacak.

AA
• 15 Şubat 2021 - 21:51 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

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Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

4BOLU

BOLU

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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