â€¢ 26 Ocak 2021 - 15:42 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
ÖSYM tarafÄ±ndan 2021 EKPSS tercih sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Sonuç sorgulama linki
EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuÃ§ tarihi merak konusu olmuÅŸtu. Adaylar gÃ¼nlerdir "EKPSS tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?" diye sorup bir duyuru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BugÃ¼n tÃ¶ren gerÃ§ekleÅŸti ve sonuÃ§lar ilan edildi.
â€¢ 26 Ocak 2021 - 15:42 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarihleri arasÄ±nda alÄ±ndÄ±. Aradan 1 hafta geÃ§ti ve her geÃ§en gÃ¼n sonuÃ§ tarihi yoÄŸun bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. AdaylarÄ±n dilinden ise "EKPSS tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?" sorusu eksik olmazken mÃ¼jdeli haber az Ã¶nce geldi..Â
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EKPSS SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI
Ã–SYM'den yapÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamada "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasÄ±nda yayÄ±mlanan 2021-EKPSS/Kura Ä°le Engelli Kamu Personeli YerleÅŸtirme Tercih KÄ±lavuzunda belirtilen kurallara gÃ¶re KÄ±lavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ortaÃ¶ÄŸretim, Ã¶n lisans ve lisans dÃ¼zeyi kadrolarÄ±na, engelli kamu personeli yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±na 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05â€™ten itibaren Ã–SYMâ€™nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebileceklerdir." denildi.
SÄ±nav Sonucu Ä°le YapÄ±lan YerleÅŸtirme SonuçlarÄ±