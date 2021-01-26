EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarihleri arasÄ±nda alÄ±ndÄ±. Aradan 1 hafta geÃ§ti ve her geÃ§en gÃ¼n sonuÃ§ tarihi yoÄŸun bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. AdaylarÄ±n dilinden ise "EKPSS tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?" sorusu eksik olmazken mÃ¼jdeli haber az Ã¶nce geldi..Â