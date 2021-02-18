• 18 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
Regaip Kandili duaları okunuşu ve anlamı: Regaip Kandili gecesi okunacak dualar ve sureler neler?
Regaip Kandili duaları ile ilgili arayışlar başladı. Müslüman alemi için öneli günler arasında yer alan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İbadetlerle geçirilecek bu özel ve anlamlı günde okunacak dualar ve sureler ise merak konusu. Peki Regaip Kandili gecesi okunacak dualar ve sureler neler? İşte ayrıntılar...
• 18 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Regaip Kandili duaları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Şubat 2021 tarihinde bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Kandil geceleri ibadetlerle geçiriliyor. Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler araştırılıyor. İşte Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...
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YA İLAHE'L-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.
Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”
Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.
Sonra secde edilip secdede yetmiş kere
Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”
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