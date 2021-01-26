Sıcaklığı 140 derece! 29 yıldır yapıyorlar...

Ayrıca jeotermal enerjiyle ısıtma nedeniyle renk kalitesi bulunuyor. Pazara ya da markete gittiğinizde renk ve parlaklık bakımından Simav domatesini çok rahat anlayabilirsiniz. Yenildiğinde de aradaki farkı hissedebilirsiniz." Öztürk, ürettikleri domateslerin henüz dalındayken satıldığını ifade etti.