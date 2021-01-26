AA
• 26 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
Sıcaklığı 140 derece! 29 yıldır yapıyorlar...
Türkiye'nin önde gelen jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde seralarda üretilen domatesler özellikle büyük şehirlerde ilgi görüyor.
AA
• 26 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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İlçede konutların ve kamu binaların ısıtma sistemlerinde yararlanılan jeotermal suyla, yaklaşık 300 dönüm alanda kurulu 130 civarında sera da ısıtılıyor.
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Ayrıca jeotermal enerjiyle ısıtma nedeniyle renk kalitesi bulunuyor. Pazara ya da markete gittiğinizde renk ve parlaklık bakımından Simav domatesini çok rahat anlayabilirsiniz. Yenildiğinde de aradaki farkı hissedebilirsiniz." Öztürk, ürettikleri domateslerin henüz dalındayken satıldığını ifade etti.
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