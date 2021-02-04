• 04 Şubat 2021 - 07:58 • Son Güncelleme:
Son Dakika: 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları hali hazırda 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Aralık ayının başından bu yana uygulanmaya devam eden iki aylık bir sürecin geride kaldığı hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarının sona ereceği tarih konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada çokta iç açıcı açıklamalar yapılmadı.15 tatil ile birlikte vaka sayılarının yükselmeye başlaması nedeniyle aşılama çalışmasında kat edilecek olan yol yasakların kaldırılmasında büyük rol oynayacak. Peki 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
• 04 Şubat 2021 - 07:58 • Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştu. Yasakların üzerinden geçen iki aylık sürecin ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki 6-7 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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6-7 ŞUBAT BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Türkiye'nin 81 ilinde bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Aralık tarihinde yayımlanan sokağa çıkma genelgesinde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu.
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