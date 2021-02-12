Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sevindiren 'iptal' kararı

‘GERÇEK ZARARIN KARŞILANMAMASINA YOL AÇACAKTIR’ Gerekçeli kararda, 6098 sayılı kanuna göre zarar olarak nitelendirilen hususların genel şartlarda zarar olarak nitelendirilmemiş olması halinde, işletenin tazminat borcunun kapsamı ile sigorta şirketinin bu borcu teminat altına alması gereken tazminat sorumluluğunun kapsamının farklı olacağının altı çizilerek "Bu durumun ise geçek zararın karşılanmamasına yol açacağı, dolayısıyla işleten ile zarar gören kişi aleyhine sonuç doğuracağı açıktır.