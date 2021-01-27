Son dakika... Buldular! Uzunluğu 19 metre...

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 20 milyon yılı aşkın süredir toprak altında, dalları ve köklerine dokunulmamış bir ağaç bulundu. Reuters haber ajansı, Yunan bilim insanlarının Ayvalık ve Edremit'in karşısında yer alan volkanik ada Midilli'de ulaştığı fosilin ender görüldüğünü bildiriyor. Bilim insanları, adada milyonlarca yıl önce taşlaşmış antik ormanın yanındaki yol çalışması sırasında üç ayrı ağacı ortaya çıkardı. Yaklaşık 19 metre uzunluğundaki ağaçlardan biri, kalın bir volkanik kül tabakasının altında neredeyse olduğu gibi bulundu. Dünya çapında üne sahip aynı bölgede, meyve ağaçlarına ait çok sayıda yaprak ve hayvan kemikleri de keşfedildi. Keşfedilen ağaçlar uzmanlar tarafından çıkarıldı, vinçlerle adadaki Taşlaşmış Orman Parkı ve Müzesi'ne taşındı. Midilli'deki Doğa Tarihi müzesinden Prof. Nikos Zouros, 1995'ten bu yana devam eden kazılarda ilk kez iyi durumda olan bir ağaç bulduklarını söylüyor. Benzersiz bir buluş diyen Prof. Zouros, ağacın tarihinin detaylarına ulaşmak ve üzerinde çalışmak için çok iyi halde olduğunu vurguladı. Midilli'deki fosil orman bölgesi 15 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. Yanardağ patlaması sonucu lavlarla taşlaşan orman, UNESCO koruması altında. Taşlaşmış Orman Parkı ve Müzesi 1994 yılında adanın batı ucundaki Sigri Köyü'nde kuruldu, Midilli ada merkezine yaklaşık 92 kilometre mesafede. Andissa ve Eressos köylerini de içine alan bölgede taşlaşmış ağaç gövdelerinin yanı sıra, mükemmel korunmuş kök, meyve, yaprak ve tohum fosilleri de ortaya çıkarıldı. Fosiller arasında teşhis edilmiş farklı bitki türleri 40’a yakın. Tarçın, palmiye, ıhlamur, kayın, meşe, ceviz, kızılağaç, çınar, gürgen, porsuk, sekoya bunlar arasında.