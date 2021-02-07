Son dakika: Dolar kuru için tahminler değişti! 'Anlamlı değil' deyip uyardı

Dolar en fazla takip edilen para birimi Dolar kuru hem küresel oyuncuların hem de yerel aktörlerin en fazla takip ettiği para birimi. Bunun farklı nedenleri var. Bu nedenle ana eğilim olan dolardaki pozisyon ve dolar mevduatında aşağı yönde kırılmanın bu aşamada pek de kolay olmayacağı görülüyor.