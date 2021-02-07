Zeynep Aktaş
• 07 Şubat 2021 - 09:01 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dolar kuru için tahminler değişti! 'Anlamlı değil' deyip uyardı
Bir ülkenin para birimi aynı zamanda ekonomisinin gücünün yansımasıdır. Döviz mevduatların azalması ve TL’de güçlenme eğilimi, ekonomideki normalleşme adımlarının güçlenen ekonomiye dair beklentilerin artması şeklinde yorumlanacaktır. Peki yatırımcı dolarda mı kalmalı, TL mevduata mı geçmeli? 2021 dolar kuru tahminleri neler? İşte haberin detayları...
Zeynep Aktaş
• 07 Şubat 2021 - 09:01 • Son Güncelleme:
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Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bırakarak dolar karşısında tırmanışa geçerken, pay piyasasında da alıcılar güçleniyor.
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Yatırım fonlarındaki hisse oranı yüzde 11.78’e çıkarken emeklilik fonlarındaki oran yüzde 15.10. Geçtiğimiz yılın en fazla kazandıran yatırım fonları portföylerinde petrol sektörü hisselerini artırdı. Pandemi döneminden en fazla etkilenen ve fiyatı düşük kalan bu hisselerin fon portföylerindeki ağırlıkları artmaya başladı.
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Petkim ve Tüpraş fon portföylerinde ağırlık olarak yükselirken perakende sektöründen Migros ilgi görüyor. Hisse senedi riskini almak istemeyen birikim sahipleri, fonlar aracılığıyla borsadaki çıkıştan istifade ediyorlar. Fonlar, şimdilerde ağırlıklı olarak sektörlerinde düşük kalan hisselere yöneliyor.
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Döviz son beş yıldır sürekli yükseliyor ve kurdaki beklentiler ana eksen olarak enflasyon bazında artması yönünde. Ülkedeki döviz rezervlerinin ekside olması açığın kapatılmasını zorunlu kılıyor. Bütün bunlar ülkemizde döviz kurlarının en az TL kadar takip edilmesine neden olurken belirsizliğe karşı güvence arayışı olarak öne çıkmakta.
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Şimdi rezerv biriktirme zamanı
Dolar kurunun 7.05’li seviyelere çekilmesi ile birlikte şimdi rezerv biriktirme döneminin öne çıktığı gözleniyor. Merkez Bankası’nın şubat ayında atacağı adımla birlikte kurdaki beklentilerin daha da kırılma eğilimine girmesi ve merkezin elini güçlendirme fırsatı doğabilir. Bu nedenle Merkez Bankası kurdaki geri çekilmeleri fırsat olarak kullanabilir.
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