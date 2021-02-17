Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Ege'den sonra Akdeniz'e indi! Yoğun kar bekleniyor...
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:

Son dakika... Ege'den sonra Akdeniz'e indi! Yoğun kar bekleniyor...

Son dakika hava durumu haberlerine göre Antalya'nın bazı ilçelerine uzun yıllar sonra ilk kez kar düşerken, Yunanistan en kuzeyinden en güneyine kadar beyaza büründü. Soğuk hava dalgası Akdeniz'deki Girit'te bile can kaybına yol açtı, BBC meteoroloji servisi bölge için yeni bir tahminde bulundu.

milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Sibirya'dan Avrupa'ya inen ve Akdeniz kıyılarına kadar ulaşan kar yağışı ve tipi, Antalya ve Kaş'a kar yağışı getirdi. Yunanistan gibi bazı ülkelerde hayat felç olurken, elekrik, su ve telefonlar kesildi; kutup soğuğu Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nda bile can aldı.

2

Akdeniz kıyısındaki Antalya'da yıllar sonra ilk kez kar yağdı, şehir sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Kaş ve Finike'nin bazı kesimleri beyaza büründü, yollarda kar görenler araçlarını durdurup yağışı seyretti.

3

Yunanistan'da ise tıpkı Türkiye gibi kuzeyden ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası en güneydeki Girit'e kadar indi, orta kesimlerde 'acil durum' ilan edildi ve koronavirüs aşı kampanyası askıya alındı.

4

Kuzey Makedonya sınırındaki Florina'da hava sıcaklığı eksi 19.4 dereceye kadar indi, yerel medyada 'Medea' adı verilen hava akımı Yunanistan'ın kuzeyinin buz tutmasına yol açtı.

5

Başkent Atina'da Pazartesi gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini atırdı, şehir sakinleri Salı günü sabah uyandıklarında bembeyaz bir örtüyle karşılaştı.

6

Uluslararası haber ajansı Reuters Atina'nın simgesi Akropolis'in kar altındaki fotoğraflarını dünyaya servis ederken, Kathimerini Çarşamba günü daha çok kar beklendiğini bildiriyor.

7

Kathimerini ayrıca soğuk hava sisteminin Ege Denizi'ndeki adalara 24 saat boyunca kar getireceğini ve yağışın şiddetini artıracağını da aktarıyor.

8

Kar yağışı ve tipi Yunanistan'da on binlerce ev ve işyerinin elektriksiz kalmasına yol açtı, yerel meday başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu Attica bölgesiyle Evia'da elektriklerin kesildiğini yazdı.

9ORDU BİRLİKLERİ SAHAYA SÜRÜLDÜ

ORDU BİRLİKLERİ SAHAYA SÜRÜLDÜ

Attica bölgesinde yetkililer 'acil durum' ilan etmek zorunda kaldı, bölgede yaşayan yüz binlerce insan elekriksiz ve susuz kaldı. Telefon hatları da beklendiği gibi kesildi.

10

Atina'nın da içinde olduğu Attica'da yaklaşık üç milyon insanın yaşadığını aktaran Kathimerini, ulaşım hatlarının durduğunu ve bölgede hava sıcaklığının eksi 14 kadar indiğini bildirdi.

11

Arama kurtarma ekipleri yetersiz kaldı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis birçok bölgede ordu birliklerini sahaya sürdü. Yunanistan'da yolların kapanmasına kar yağışının yanı sıra fırtına ve tipiyle devrilen ağaçlar da yol açtı, yerel medya 800'ü aşkın ağacın devrildiğini sayfalarına taşıdı.

12

Kutup soğukları ve tipi Yunanistan'da can kayıplarına yol açtı. Eğriboz Adası'nda evinde mahsur kalan 80 yaşındaki erkeği kurtarmak isteyen ekipler, eve ancak bir gün sonra ulaşabildi ve kurbanın cesediyle karşılaştı.

13

Yine Eğriboz'da başka bir erkeğin daha cesedine ulaşılırken, Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nda ise 56 yaşındaki bir çoban koyunlarını beslemek için gittiği ağılda tipiye yakalandı, ekipler çobanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

14

Yunan medyası bazı noktaların neredeyse iki gündür elektrik alamadığını, çobanın yaşamını yitirdiği Girit Adası'ndaki Laşit Platosu'nun da karanlığa gömüldüğünü bildiriyor.

15BBCDEN YENİ TAHMİN

BBC'DEN YENİ TAHMİN

Peki hava durumunda neler değişecek? BBC hava durumu sunucusu Stav Danaos, Avrupa'nın başka yerlerinde sıcaklık artışına rağmen kış koşulları devam ederken güneydoğu Avrupa'da yoğun kar yağacağını tahmin ediyor.

16

Danaos, Avrupa' sıcaklıklarda farklılıklar görüleceğini belirtti. Akdeniz, başta Yunanistan ve Türkiye olmak üzere zaman zaman yoğun kar yağışı görecek. Bununla birlikte, Batı Avrupa'nın bazı bölgeleri, yeni bir yağmur dalgasına rağmen yüksek sıcaklık görecek.

17

BBC Hava Tahmincisi, bölgedeki diğer ülkelerin de bu şiddetli kış koşullarını yaşayacağını belirtti. Danaos şöyle devam etti: "Doğu Akdeniz'e doğru girmekte olan şiddetli bir yağmur var. Kıbrıs'ta sıcaklık düşüşü, Türkiye'de ise yoğun kar görülüyor."

18

Ancak, Avrupa'nın doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu hafta sıcaklıklarda artış görülecek. BBC'nin ekran yüzü Danaos şunları ekledi: "İskandinavya çok soğuk kalmaya devam ediyor.

19

Zaman zaman daha fazla kar yağışı olacaktır, ancak Batı Avrupa'nın büyük bölümü için bu çok farklı bir durum. İberia, batı Fransa ve Britanya adalarında çok ılıman koşullara, mevsim normallerinin dışında sıcaklıklara bakıyoruz."

20ETNA YİNE PATLADI

ETNA YİNE PATLADI

Akdeniz'deki bir başka noktada ise, patlama sesleri duyuldu. Sicilya Adası'nda yer alan Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Salı günü bir kez daha büyük bir gürültüyle infilak etti, hemen ardından lav akışı başladı.

21

İtalyan medyası Etna'dan gökyüzüne püsküren dumanın 1 kilometre yüksekliğe ulaştığını, Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru görüldüğünü duyurdu. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında tüm uçuşlar durduruldu.

22

Sık sık faaliyete geçen Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, son patlamalar geçen ay kaydedilmişti. 3 bin 300 metre yüksekliğindeki dağda 2017 yılında meydana gelen patlamaya, çekim yapan BBC ekibi yakalanmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: ABD 'panik' yaptı! Türkiye'yi seçtiler...

Altın fiyatları 17 Şubat canlı takip ekranı için TIKLA! Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

'Yapamazsın' dediler! 15 bin sipariş geldi...

Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek taraflı...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet