Son dakika... Ege'den sonra Akdeniz'e indi! Yoğun kar bekleniyor...

BBC Hava Tahmincisi, bölgedeki diğer ülkelerin de bu şiddetli kış koşullarını yaşayacağını belirtti. Danaos şöyle devam etti: "Doğu Akdeniz'e doğru girmekte olan şiddetli bir yağmur var. Kıbrıs'ta sıcaklık düşüşü, Türkiye'de ise yoğun kar görülüyor."