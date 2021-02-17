milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
Son dakika... Ege'den sonra Akdeniz'e indi! Yoğun kar bekleniyor...
Son dakika hava durumu haberlerine göre Antalya'nın bazı ilçelerine uzun yıllar sonra ilk kez kar düşerken, Yunanistan en kuzeyinden en güneyine kadar beyaza büründü. Soğuk hava dalgası Akdeniz'deki Girit'te bile can kaybına yol açtı, BBC meteoroloji servisi bölge için yeni bir tahminde bulundu.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Sibirya'dan Avrupa'ya inen ve Akdeniz kıyılarına kadar ulaşan kar yağışı ve tipi, Antalya ve Kaş'a kar yağışı getirdi. Yunanistan gibi bazı ülkelerde hayat felç olurken, elekrik, su ve telefonlar kesildi; kutup soğuğu Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nda bile can aldı.
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Yunanistan'da ise tıpkı Türkiye gibi kuzeyden ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası en güneydeki Girit'e kadar indi, orta kesimlerde 'acil durum' ilan edildi ve koronavirüs aşı kampanyası askıya alındı.
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Uluslararası haber ajansı Reuters Atina'nın simgesi Akropolis'in kar altındaki fotoğraflarını dünyaya servis ederken, Kathimerini Çarşamba günü daha çok kar beklendiğini bildiriyor.
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