milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
Son dakika haber | Dünya bu fotoğrafla dehşete düştü... Ve başladı!
Associated Press ajansının servis ettiği fotoğraflar dünyayı dehşete düşüren bir şok dalgasının fitilini ateşledi. Nehir boyunca süzülen ve gittikçe büyüyen adacıklar, aynı zamanda yaklaşmakta olan felaketin göstergesiydi. Ocak ayında çekilen fotoğraflar, dünyanın gözü önüne serildi. Onlarca yıllık ihmal ülkeyi bu hale getirirken, içler acısı görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Reuters'ın duyurduğu son dakika haberine göre, yetkililerden emir geldi ve harekete geçildi.
milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
1
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associates Press haber ajansının foto muhabirlerinden Darko Vojinovic, dünyayı hayrete düşüren fotoğrafları servis etti.
5
7
9
13
15
19
21
23
25