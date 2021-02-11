MİTHAT YURDAKUL Ankara
• 11 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Flaş sigara kararı! Marketlere yeni kurallar geliyor, yasak olacak...
Son dakika haberine göre perakende ticarete yeni kurallar geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, gıda marketinde cep telefonu, elektronik satışı yasak olacak, zincir marketlerinde sigara satılmayacak, pazar günü 11.00’den önce kepenk açılmayacak. İşte detaylar...
MİTHAT YURDAKUL Ankara
• 11 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Vatandaşı yakından ilgilendiren perakende ticarete yeni kurallar geliyor. Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişikliğe gidilecek.
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Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.
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Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.
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Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek. Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikayet nedeniyle ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi “misilleme” hareketlerine başvuramayacak.
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