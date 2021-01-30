MELTEM GÜNAY İstanbul
• 30 Ocak 2021 - 07:13 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Normalleşme derken korkutan gelişme! Mutant virüs ile kısıtlamalar...
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de 24 saat içerisinde 6 bin 912 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a çıktı. Vatandaşları kısıtlamalara dikkat etmeleri konusunda uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi. Öte yandan normalleşme taleplerine karşın koronavirüs vaka sayılarında son dönemde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılacak mı, normalleşme sürecinde yeni adımlar gelecek mi sorularını yanıtlayan uzmanlar, vaka artışında iki kritik gelişmeye dikkat çekiyor. İşte koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri...
MELTEM GÜNAY İstanbul
• 30 Ocak 2021 - 07:13 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini verdi.
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Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Bakan Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" dedi.
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: “Birincisi kısıtlamalardaki süre çok uzadı. Zaman içerisinde bir gevşeme mutlaka oluyor. Normalleşme süreci konuşulmaya başlandı, ölüm sayıları ve vaka sayıları azaldı, hastaneler rahatladı bu da insanlarda bir rahatlamaya neden oldu.
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İkincisi ise dünyadaki özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Belçika, Hollanda, İspanya’daki artışları göz önüne aldığımızda, oralarda kısıtlamalara rağmen niye bu kadar çok yükseldi diye baktığımızda acaba diyorsunuz İngiltere kaynaklı bir mutant virüsün getirdiği bir şey mi? Biliyorsunuz mutant virüs Türkiye’de görülmüştü.
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İkinci ihtimal bizi daha çok endişelendiriyor. Avrupa örneği beni gerçekten çok korkutuyor. Türkiye’de de böyle yukarı bir hareket bugün ve yarın da devam ederse bizim için de tekrar başa mı dönüyoruz korkusu var. İstanbul’da iyiydik, rahatlık vardı şimdi bir kıpırdama var. Bu da insanı ürkütüyor. Aşılar yaygınlaşana kadar rehavete kapılmamak gerekiyor. Bu hastalık en ufak bir gevşekliği bile affetmiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.”
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YENİ DALGA UYARISI
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk: “Şu anda sömestre tatilindeyiz ve kayak merkezlerindeki görüntüleri hepimiz izledik. Maske, mesafe gibi kuralların hiçbirine uyulmadığını gördük. Artışı kurallara yeterince riayet edilmemesiyle açıklamak mümkün. Bütün dünyada vakalar artıyor Türkiye’yi de dünyadan ayrı izole düşünmenin anlamı yok.
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Aşılanma başladı ama şu anda bir toplumsal bağışıklık elde edilmesi söz konusu değil. Aşılanma nedeniyle gereksiz bir iyimserlik içiresinde olmamak lazım. Gene kurallara uymak zorundayız. Maske, mesafe hijyen dedik ama bunun dışında da bir mekan problemi var. Kapalı, havasız ve dar mekanlarda kesinlikle çok fazla bulunmamak lazım.
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Toplumsal duyarlılığımızı devam ettirmek zorundayız, buna devam etmezsek yine yeni bir dalga ile karşılaşmak olası gibi görünüyor. Dünyada pek çok yerde çok değişik mutasyonlar var. Virüsün enfeksiyon yapma kabiliyetinde bir artış söz konusu olduğu zaman Türkiye’nin de bundan etkilenmesi çok doğal.”
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