Son dakika haberi: Vergisiz emeklilik! Şartlar değişti...

Bu konudaki yasal düzenleme de Gelir Vergisi Kanunu'nun otuz birinci maddesinde bulunuyor. Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor. Böylece, çalışanın net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar ekleniyor. Yani gelir vergisini, daha az ödeyeceği için net ücreti artmış oluyor.