• 26 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Vergisiz emeklilik! Şartlar değişti...
Gelen son dakika haberine göre; uzun çalışma sürelerinin sonuna gelmek üzere çok sayıda kişi emekli olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bazı yıllar emeklilik konusunda bazı değişikliklerde yapılıyor. Ayrıca her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. İşte vergisiz emeklilikte son dakika haberinin detayları...
• 26 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de milyonlarca kişi uzun çalışma sürelerinin ardından emekli olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Çalışanlar açısından baktığımızda ise gelir vergisi indirimleri yasalarımızda bulunuyor. Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor.
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VERGİ İNDİRİMİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Müracaat formu, Çalıştığı işyerinden alınacak, çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz), T.C. Kimlik Numarası, İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği.
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Bu konudaki yasal düzenleme de Gelir Vergisi Kanunu'nun otuz birinci maddesinde bulunuyor. Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor. Böylece, çalışanın net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar ekleniyor. Yani gelir vergisini, daha az ödeyeceği için net ücreti artmış oluyor.
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