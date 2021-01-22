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• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:

Son dakika: Hamaney’den Trump’a intikam mesajı!

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yıl dönümü üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından dünyayı şoka sokan bir fotoğraf paylaştı.

• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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İran ve ABD arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikastla öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı.

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İki ülke arasındaki ilişkileri geren bir diğer madde ise Trump'ın İran'la Obama döneminde imzalanmış nükleer anlaşmadan çekilmesiydi.

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, önce sosyal medyada sonra da tüm dünyada gündem yarattı.

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Fotoğrafa, Farsça yazılan yazıyla, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

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Sosyal medyada gündem olan paylaşım, kısa süre sonra Twitter tarafından kaldırıldı. Tweet'in kaldırılması için gerekçe olarak ‘topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek’ gösterildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güney doğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlenmişti.

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Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulunmuştu. Törene, bir çoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı.

8İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM AZALMADI

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM AZALMADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın üzerinden bir yıl geçerken Tahran ile Washington arasındaki çatışma ihtimali azalmadı ve İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi.

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Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu.

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Suriye'de yakın ilişki içinde olduğu Esad rejimine karşı başlayan iç savaşta, Esad'ın yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan hatta Pakistan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye gönderdi.

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Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a giden Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020 Cuma günü sabaha karşı yerel saatle tam 01.20'de ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından (SİHA) ateşlenen füzeyle hedef alındı.

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Süleymani'nin öldürülmeden önce İran'ın BAE ve Suudi Arabistan ile gerginliği azaltmak için sürdürdüğü görüşmeleri yönettiği ortaya çıktı.

13SAVAŞ İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

SAVAŞ İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi. Tahran'ın veya bölgedeki milis güçlerin Süleymani suikastının yıl dönümünde ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat üzerine Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevketti.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD yönetimini "savaş bahanesi üretmek için komplolar kurmakla" suçladı.

15BIDEN DÖNEMİ İLE YENİ BİR SAYFA AÇILIR MI

BIDEN DÖNEMİ İLE YENİ BİR SAYFA AÇILIR MI?

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalması bekleniyor.

16NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia edilmişti.

19KOMUTANDAN BÜYÜK TEHDİT

KOMUTANDAN BÜYÜK TEHDİT

Öte yandan, İran Savunma Bakanı Hatami, Süleymani’nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran’ın General Süleymani’nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.

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İran'ın Kudüs Gücü Komutanı "Süleymani'nin intikamının ABD'nin içinde dahi alınabileceğini" söyledi. Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani "Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir.' dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." dedi.

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Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

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