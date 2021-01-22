• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Son dakika: Hamaney’den Trump’a intikam mesajı!
Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yıl dönümü üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından dünyayı şoka sokan bir fotoğraf paylaştı.
• 22 Ocak 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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İran ve ABD arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikastla öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı.
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İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM AZALMADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın üzerinden bir yıl geçerken Tahran ile Washington arasındaki çatışma ihtimali azalmadı ve İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi.
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SAVAŞ İHTİMALİ DEVAM EDİYOR
İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi. Tahran'ın veya bölgedeki milis güçlerin Süleymani suikastının yıl dönümünde ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat üzerine Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevketti.
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