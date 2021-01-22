AA
• 22 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
Son dakika: Herkes bunu konuşuyor! Ankara'dan sevindiren haber
Gelen son dakika haberine göre; tüm dünya Türkiye'nin İHA ve SİHA konusundaki başarısını konuşuyor. Konuyla ilgili bugün sevindirici bir haber daha geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
AA
• 22 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
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Özgün insansız hava araçları (İHA) geliştirip üreten Lapis Havacılık, Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya koyduğu ürünlerin seri üretimini yapmak için İHA fabrikası kurdu.
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Bu kapsamda, her türlü hava aracının ve faydalı yüklerin özgün tasarımı, aerodinamik tasarımı ve analizi, modellemesi, simülasyonu, uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritma tasarımı, katı modelleme ve yapısal analizi, gömülü donanım yazılım ve tasarımı, görüntü işleme algoritma tasarımı gibi çalışmalar gerçekleştirildi.
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"Bu süreçte çok rotorlu dediğimiz ve Lap 60 ismini verdiğimiz ürünün seri üretimini amaçladık. 2020 yılının şubat ayında yeni tesisi hizmete sokma ihtiyacı hissettik. Bu tesiste Lap 60 ve VTOL ürünün tüm imalatlarını, talaşlı imalatını, elektronik kartlarının imalatını seri olarak yapmayı hedefliyoruz.
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Bu amaçla burada dışarıdan hiçbir ürün almaksızın üretim yapmak adına 3 eksen, 5 eksen CNC makinalar, ölçümlerde kullanılan CMM makinesi gibi ekipmanlara sahibiz. Bunun yanında 3 boyutlu bir makinemiz var. Bununla prototip anlamında Ar-Ge'de geliştirilen parçaların ve son ürün olarak düşündüğümüz parçaları imal edebiliyoruz."
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Çok farklı sektörlere hizmet verebilecek araçlar
Sevgi, çoğunluğu mühendis 18 personelin teknoparkta çalışmalarını sürdüğünü, toplamda ise 33 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ifade etti. Türkiye'de İHA alanında çok büyük, önemli çalışmaları olan, takdir ettikleri TUSAŞ, Baykar gibi firmalar bulunduğunu dile getiren Sevgi, "Bu firmaların ürünleri çok başarılı ve gurur duyduğumuz, son dönemde ülkemizi çok güçlü gösteren ürünler.
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Bizim amacımız daha alt seviyede, onların yapmayacağı ürünleri yapmak, ara boşluğu doldurmak ve bu tür araçları hızlı şekilde üretmek. Buradaki altyapı ayda 150 adet döner kanatlı Lap 60 İHA üretmeye uygun. VTOL dediğimiz dikine iniş-kalkış yapan platformumuzdan da yılda 50 adet üretebilecek teknik ve makina altyapımız mevcut." dedi.
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Ağırlıklı olarak savunma alanında keşif-gözetleme amaçlı İHA üretimine yoğunlaştıklarını vurgulayan Sevgi, VTOL İHA'nın 5-6 saat havada kalıp yaklaşık 40 kilometre menzile ulaştığını, Lap 60 isimli çok rotorlu İHA'nın ise 1 saat hava kalıp yaklaşık 10 kilometre menzile ulaştığını bildirdi. Geliştirdikleri İHA'ların tarım, afet yönetimi, iletişim, kargo taşıma gibi sivil amaçlarla kullanıma da uygun olduğuna dikkati çeken Sevgi, şunları kaydetti:
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"Yakın zamanda TEİAŞ ile ilgili bir tanıtımımız oldu. Enerji nakil hatlarının arıza tespitinde bu tür sistemleri kullanarak uzaktan görüntüleme sistemleri, yapay zeka ile görüntü işlemeyle raporlamaya yönelik çalışmamız oldu. Çok başarılı bir demo yapıldı. Lap 60 isimli araç, savunmada olduğu gibi afet yönetimi olsun, yangın tespit, boru hattı kontrolü olsun, enerji nakil hatlarının arıza tespiti, kargo taşıma gibi çok farkı alanlarda kullanılabilir. Bu noktadan sonra ürünleri modifiye etmek, boyutunu değiştirmek bizim için sorun olmayacaktır. En önemlisi tamamen özgün bir yazılımı olduğu için dış kaynaklı bazı platformların uçamadığı bölgelerde çok rahat şekilde uçabiliyor araçlarımız. Müşterinden gelen her türlü isteğe çok hızlı geri dönüş yapabiliyoruz."
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