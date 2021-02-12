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Cihat Aslan / İstanbul
• 12 Şubat 2021 - 08:10 • Son Güncelleme:

Son dakika kar haberleri: İstanbul'da alarm! Pazartesi ve Salı günü de karantina...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Konuyla ilgili üst üste uyarılar gelmeye de devam ediyor.

Cihat Aslan / İstanbul
• 12 Şubat 2021 - 08:10 • Son Güncelleme:
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Türkiye, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor. İstanbul’da da pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sosyal medyada Kanada, Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken, Amerika modeli GFS minimum kar kalınlığını 50.1 santim, Kanada modeli GEM ise 1 metre ve üstü olarak gösteriyor.

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Yoğun yağışın kentte 1987 kışındaki manzaraya benzer bir tablo oluşturacağı da belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla 1351 araç-iş makinesi ve 7031 personelle alarm durumuna geçti.

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Milliyet uzmanlara, herkesi teyakkuza geçiren ve 1 metreyi bulacağı tahmin edilen kar yağışına ilişkin meteorolojik öngörülerini sordu.

4MERKEZDE 5-10 SANTİM

MERKEZ'DE 5-10 SANTİM

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

52 GÜN DAHA KARANTİNA

2 GÜN DAHA KARANTİNA

“Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul’da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul’un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul’un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul’un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı.”

6DERİN BİR YAĞIŞ

DERİN BİR YAĞIŞ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de “Yerlerde 1 metre kar olacak” demenin çok doğru olmayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

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“Kar yüksekliği toplaması, su eş değerinden yapılıyor. Düşecek yağışın miktarı üzerinden bir su eş değerine bakılarak bir kar tahmini yapılıyor. Ama bunların bizim bölgelerde her zaman çok tutarlı olduğunu söylemek mümkün değil. Çok soğuk bir hava geliyor.

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Düşen kar da erimiyor ve üstüne yığılma yapıyor. O yüzden kar yüksekliğini artırma konusunda 1 metre demeyelim de 50-60 santimi geçmesi yüksek gözüküyor. 1 metrelik kar yağmaz demiyorum bunu hesaplamak çok kolay değil. Bu kar yağışı Ocak ayında yağan kar yağışından daha derin gözüküyor.”

9ADINA EREN KISMET DEDİLER

ADINA 'EREN KISMET' DEDİLER

Amatör hava tahmincileri, gelen kar fırtınasına kanser tedavisi gören, hava tahmin uygulaması Buluttan’ın kurucusu Eren Kısmet’in adını verdi. Eren Kısmet “Bu sisteme benim adımı koymayı uygun gören amatör meteoroloji camiasından sevgili kardeşlerime bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

10SOĞUK HAVA POMPALAYACAK

'SOĞUK HAVA POMPALAYACAK'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise şunları söyledi: “Her model farklı sonuç verebilir. Modellemeler bazen tutuyor, zaman zaman da tutmuyor. Şahsi kanaatim 1 metrelik bir kar yağışını bilmek çok zor. Yarından itibaren ülkemiz Kuzeybatı’dan başlayarak soğuk bir sisteme geçiyor.

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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yağan kar yağışı geçişti, bu kalıyor. Orada sistem 1-2 gün kaldı, burada 1 hafta etkili. Dolayısıyla sürekli soğuk hava pompalanıyor ve yağan kar da tutacak. Meteoroloji yağış miktarı haritasında Türkiye’nin batısı ve Karadeniz için pazar günü için 6 mm ile 20 milimetre arasında yağış gösteriyor.”

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Kuzey Avrupa’nın büyük bölümü geçen haftadan bu yana kar yağışı ve dondurucu soğuk hava dalgasının etkisi altında. Özellikle Hollanda ve Almanya’nın bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

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"İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre “14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği” bildirilmiştir. Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

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Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 10.11.2020 tarih ve 2020/2 Sayılı “Kış Tedbirleri Genelgesi” ile Valiliğimizin 12.10.2020 tarihli “Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler Konulu Genelge” ile uyarılmışlardır. Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır.

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Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde; - Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri, - Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi, - Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

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- Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, - Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları, - Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları, - Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri, - Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, kapı önlerine mama ve su bırakılması,

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- Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, - Soba ile ısınan konutlarda baca zehirlenmelerine karşı sobaların dikkatli kullanılması, - Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekânlara girmemeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir.

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