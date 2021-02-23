MİLLİYET.COM.TR/ÖZEL
• 23 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'normalleşme' kararı! Artık son...
Yaklaşık bir yıldır uygulanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar son kez uzatılmış oldu. Kısa Çalışma Ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz İzin ile ilgili açıklamalarda bulunan Cem Kılıç 17 Mart'a işaret ederek önemli bilgiler verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
MİLLİYET.COM.TR/ÖZEL
• 23 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son kez uzatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet Yazarı Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı:
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Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından çıkan işyerleri için bu sefer de normalleşme desteği devreye girecek. Normal çalışma düzenine dönen işyerlerine 6 aya kadar prim desteği verilecek. Böylece işverenlerimiz, işyerlerimiz için yeni bir destek daha devreye girmiş olacak. Bu destekle işyerlerimizin istihdamlarını korumaları hedefleniyor.
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Tam ay çalışılan bir işyerinde işverene verilecek destek rakamı ise işçi başına 1341,56 TL’ye çıkıyor. Bu destek işyerleri için çok önemli bir fırsat. Muhakkak değerlendirmelerinde fayda var. Normalleşme Desteği kısa çalışma uygulamasından çıkan işyerlerimizin bir müddet daha rahat nefes almalarına imkan verecek.
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17 MART'TA SONA ERİYOR
Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Nakdi Ödemesi ise 17 Mart 2021 tarihinde sona eriyor. Ancak bu uygulamaların bir müddet daha uzatılması yerinde olacaktır. Aslında Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı uygulamaları senkronize uygulamalar.
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