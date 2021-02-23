Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'normalleşme' kararı! Artık son...

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından çıkan işyerleri için bu sefer de normalleşme desteği devreye girecek. Normal çalışma düzenine dönen işyerlerine 6 aya kadar prim desteği verilecek. Böylece işverenlerimiz, işyerlerimiz için yeni bir destek daha devreye girmiş olacak. Bu destekle işyerlerimizin istihdamlarını korumaları hedefleniyor.