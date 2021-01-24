• 24 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Vergi alınmayacak
Gelen son dakika haberine göre; milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni yönetmelik çıkarıldı ve uygulanmaya başlandı. İşte annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...
• 24 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili yasadan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulama başladı.
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Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle: Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.
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Yarı çalışmanın şartları nelerdir?
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
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Nereden, nasıl ve ne zaman alınabilir?
Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. İlgililer ödemelerini TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilmektedir.
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Hangi hallerde kesilmektedir?
Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı sürecince, - Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda, - Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde, - İlgilinin çalıştığı işyerinden ayrılması halinde.
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