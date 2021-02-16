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milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 16:49 • Son Güncelleme:

Son dakika... Prenses'in ilk görüntüsü! BBC dünyayı sarstı, banyoda kaydetti...

Son dakika haberlere göre, botla kaçarken silahlı komandolar tarafından durdurulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife'nin üç yıldır hiç kimse yüzünü görmemişti, ta ki bugüne kadar. BBC yaklaşık 1 dakika 20 saniyelik videoyu özel haberiyle ekrana getirdi, videoda Prenses Latife hapishaneye çevrilen bir villada esir tutulduğunu, yalnızca banyodaki kapıları kilitleyebildiğini ve hiç güneş ışığı görmediğini anlatıyor.

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 16:49 • Son Güncelleme:
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Hindistan'a kaçarken yakalanan ve 2018'den bu yana babası tarafından rehin tutulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un son görüntüsünü, BBC dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

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BBC'nin Panorama programında gösterilen kayda göre, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife gizli görüntüyü arkadaşlarına gönderdi.

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Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife, yaklaşık 1 dakika 20 saniyelik İngilizce gizli kaydı banyoda çektiğini ve yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söylüyor.

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Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini anlatıyor.

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Villanın dışında beş, içeride ise iki polisin bulunduğunu dile getiren esir Prenses, temiz hava almak için bile dışarı çıkamadığını, ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgiye de sahip olmadığını bildiriyor.

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Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife, polislerin kendisini ömür boyu hapiste tutmakla tehdit ettiğine değiniyor.

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Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini anlatıyor.

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Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri 'Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum' oldu.

980 KİLOMETRE KALA YAKALANDI

80 KİLOMETRE KALA YAKALANDI

Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum ortadan kaybolduğunda, takvimler Mart Şubat 2018'i gösteriyordu. Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, yani Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı yedi yıl boyunca kaçma planı yapmıştı.

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Bir Fransız eski ajanın yardımıyla denize açıldı. Yattakilerin hedefi, Hindistan Goa'ydı. BBC'nin belgeseli Dubai'den Kaçış, Prenses Latife'nin başına neler geldiğini 2019 yılında ekrana taşımıştı.

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Prensesin yatı Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı, özgürlüğe artık çok az kalmıştı. Ancak Latife Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.

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Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı. Mesajda geçen arkadaşın Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu sanılıyor.

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Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu. BBC'ye göre, Prenses Latife kaçış için 2011 yılında Fransız eski ajan Jean-Pierre Herve Jaubert'le iletişime geçti.

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Yaklaşık 400 bin dolar para biriktirmişti. Ajan Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söyledi. Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'nin yüzünü görmemişti, ta ki bugüne kadar.

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Instagram hesabı 2018'den bu yana kapalıydı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi BBC'nin belgeselinden sonra açıklama yapma gereği duydu, Prenses Latife'nin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ve doğum günü kutladığını savundu.

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Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum, geride kalan yıllarda kayıp kardeşiyle ilgili anlattıklarıyla da dünya basınının gündemindeydi. İngiltere'de sokak ortasında kaçırılan Prenses Şeyha Şemse bin Muhammed bin Raşit el Maktum'dan 21 yıldır kimse haber alamadı.

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Prenses Latife, İngiltere'ye kaçan kardeşinin başına gelenleri 40 dakikalık videoda anlattı: "Haftalarca babamın adamlarından saklandı. Ancak Cambridge yolunda yakalanıp bir arabaya bindirildi.

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Önce Şeyh Maktum'un sahibi olduğu bir binaya götürüldü, ardından helikopterle Farnborough Havalimanı'na taşındı. Özel bir uçağa bindirildiğinde kendinde değildi, uçağın rotası Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentiydi.

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Dubai'deki Zabel Sarayı'nda bir odaya kapatıldı. Verilen ilaçlarla bir zombiye dönüştürüldü. Şimdi hemşirelerin gözetiminde. Yalnızca yemek yiyip uyuyor. Beynini ilaçlarla kontrol ediyorlar."

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İngiliz basını, 2000 yılında kaçırılan Prenses Şemse'den Dubai'ye döndükten sekiz ay sonra tek bir mesaj alındığını bildirdi.

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