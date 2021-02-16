milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 16:49 • Son Güncelleme:
Son dakika... Prenses'in ilk görüntüsü! BBC dünyayı sarstı, banyoda kaydetti...
Son dakika haberlere göre, botla kaçarken silahlı komandolar tarafından durdurulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife'nin üç yıldır hiç kimse yüzünü görmemişti, ta ki bugüne kadar. BBC yaklaşık 1 dakika 20 saniyelik videoyu özel haberiyle ekrana getirdi, videoda Prenses Latife hapishaneye çevrilen bir villada esir tutulduğunu, yalnızca banyodaki kapıları kilitleyebildiğini ve hiç güneş ışığı görmediğini anlatıyor.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 16:49 • Son Güncelleme:
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Hindistan'a kaçarken yakalanan ve 2018'den bu yana babası tarafından rehin tutulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un son görüntüsünü, BBC dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.
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Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum, geride kalan yıllarda kayıp kardeşiyle ilgili anlattıklarıyla da dünya basınının gündemindeydi. İngiltere'de sokak ortasında kaçırılan Prenses Şeyha Şemse bin Muhammed bin Raşit el Maktum'dan 21 yıldır kimse haber alamadı.
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