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milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 18:25 • Son Güncelleme:

Son dakika... Rezalet patladı! Dakikalarca sürdü, resmen deliye döndü...

Uçakta kendi halinde yolculuk yapan Antuena yaşanacaklardan habersiz bir şekilde seyahatine devam ederken, o sırada sıra dışı bir şey fark etti ve bunun üstüne deyim yerindeyse sinirden küplere bindi. Avustralya'da yaşanan olay tüm ülkeyi kızdırırken Antuena vakit kaybetmeden olayı sosyal medyaya taşıdı.

milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 18:25 • Son Güncelleme:
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Son dönemde uçaklarda yaşanan rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Utanç verici olaylar zincirinin sonuncusu Avsutralya'da patlak verdi.

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Avustralya'nın Melbourne kentinden Anueta Madison-Vanderbuilt, Gold Coast'a (Altın Sahil) giden bir uçakta çektiği ve ülkeyi ayağa kaldıran video görüntülerini paylaştı.

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Görüntülede adam yaptığı çekimi silmeden önce kendisiyle cesurca ve çekinmeden yüzleştiği görülüyor.Madison-Vanderbuilt, TikTok videosunu şu mesajla yayınladı: "Bir uçuştaki bu sürüngen beni 10 dakika boyunca gizlice kaydediyordu ve onu yakaladım."

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Video görüntülerinde Anueta'nın adama, “Afedersiniz, bunu silmek için size bir şans vereceğim ya da uçaktan indiğimizde polise haber vereceğim.

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"Silindi mi? Şimdi 'silinenler' klasörüne git, bu videoyu seç ve sil. Bana da göster silerken" dediği duyuluyor.

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Adam tam olarak kendisine söylenenleri yaptıktan sonra Anueta "Sen tam bir pisliksin, umarım bunu biliyorsundur" diyor.Adam ise bunun üstüne daha sonra “10 saniyeydi” diyerek itiraz ediyor.

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Anueta'nın uçaktan inmesine, kendisinin yanında oldukları ve destek verdikleri için teşekkür ettiği Queensland Polisiyardım etti.

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Ancak, kendisine saldırmadığı veya onu özel bir yerde filme çekmediği için polislerin adamı tutuklayıp suçlayamayacağını iddia etti.

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Daha sonra olayı Instagram'a taşıdı ve şöyle yazdı: "UÇAKTAKİ UCUBE!"Eğer sen de bu adamın yaptığı şeyin o kadar kötü olmadığını düşünüyorsan, sorunun bir parçasısın!

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"Ayrıca birisinin sizi gizlice filme çekmesiyle, birisinin internette ne yayınlayacağını seçmesi arasında BÜYÜK bir fark var!"

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Uçak iniş yaptıktan sonra yolculara koltuklarında kalmaları söylendi.Anueta daha sonra ayağa kalktı ve çevredeki koltuklara sordu: "Aranızda bir yabancının sizi rızanız olmadan çekmesini dert etmeyecek var mı?"

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Bir hava görevlisi, Avustralya federal polisinin yolda olduğunu ve bu noktada diğer yolcuların ayrıldığını söyledi.

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Anueta'nın iddiasına göre personel kendisine videoyu silmesini söyledi ancak talimatı görmezden geldi.

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Anueta şöyle devam etti: "Tanıdığınız biri yanlış bir şey yaptığını kabul ederse, sesinizi çıkartın. Ona pisliğin teki olduğunu söyleyin.

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"(Hiçbir şey söylememek) bu davranışları destekler ve devam ettirir. Bunun uygun olduğunu düşünürlerse, daha da ileri gideceklerdir.

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"Ya bunu küçük kızlara, kız kardeşine, teyzene, annene, kızına yapacak olsa?"

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Anueta, olay sırasında hiçbir erkeğin yardım teklif etmediğini, ancak uçuştaki birkaç kadının onu rahatlattığını söyledi.

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