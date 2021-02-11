milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 18:25 • Son Güncelleme:
Son dakika... Rezalet patladı! Dakikalarca sürdü, resmen deliye döndü...
Uçakta kendi halinde yolculuk yapan Antuena yaşanacaklardan habersiz bir şekilde seyahatine devam ederken, o sırada sıra dışı bir şey fark etti ve bunun üstüne deyim yerindeyse sinirden küplere bindi. Avustralya'da yaşanan olay tüm ülkeyi kızdırırken Antuena vakit kaybetmeden olayı sosyal medyaya taşıdı.
milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 18:25 • Son Güncelleme:
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Son dönemde uçaklarda yaşanan rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Utanç verici olaylar zincirinin sonuncusu Avsutralya'da patlak verdi.
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Avustralya'nın Melbourne kentinden Anueta Madison-Vanderbuilt, Gold Coast'a (Altın Sahil) giden bir uçakta çektiği ve ülkeyi ayağa kaldıran video görüntülerini paylaştı.
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Video görüntülerinde Anueta'nın adama, “Afedersiniz, bunu silmek için size bir şans vereceğim ya da uçaktan indiğimizde polise haber vereceğim.
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Daha sonra olayı Instagram'a taşıdı ve şöyle yazdı: "UÇAKTAKİ UCUBE!"Eğer sen de bu adamın yaptığı şeyin o kadar kötü olmadığını düşünüyorsan, sorunun bir parçasısın!
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