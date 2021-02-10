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milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'ye geliyor! Harita belli oldu, 20 derece birden...

Almanya, Hollanda ve Çekya'yı donduran soğuk hava dalgası, Cuma gününden itibaren güneye doğru ilerliyor. Yunan, Bulgar ve Romanya medyası kar yağışıyla birlikte ayaz görüleceğini bildiriyor, rüzgarın hızı yer yer 120 kilometreyi bulacak.

milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Şubat ayının ilk haftasında ortaya çıktı, haritalarda etrafı devasa bir mavi çemberle kuşatılmış pembe ve mor olarak belirdi, Avrupa'yı donduran hava akımının rotası belli oldu.

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Soğuk hava dalgası Avrupa'nın kuzeyindeki İngiltere, Almanya Hollanda ve Çekya'da son yılların en yoğun kar yağışını getirdi. Tren seferleri durdu, otoyollarda yüzlerce araç mahsur kaldı.

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Bielefeld yakınlarındaki A2 otoyolunda kara saplanan TIR'ların yolu kapatması nedeniyle 37 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yardım ekipleri araçlarda bekleyenlere battaniye ve sıcak içecek dağıttı.

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Demiryolu idaresi Deutsche Bahn, Almanya'da üç gün neredeyse aralıksız yağan kar nedeniyle seferlerin askıya alındığını, Frankfurt, Berlin ve Hamburg gibi şehirlerle tren bağlantısının koptuğunu duyurdu.

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Reuters haber ajansı, uçak seferlerinin de iptal edildiği Almanya'da bir kaos yaşandığını, neredeyse son 10 yıldır en soğuk Şubat ayının kayıtlara geçtiğini bildiriyor.

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Yetkililer koronavirüs karantinası altındaki ülke sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını isterken, başkent Berlin'de gece hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü.

7HOLLANDADA OKULLAR YİNE AÇILAMADI

HOLLANDA'DA OKULLAR YİNE AÇILAMADI

Hollanda'da koronavirüs karantinasının ardından iki ay sonra okullarına dönmeye hazırlanan çocuklar bu kez kar engeline takıldı, okulların açılması tipi yüzünden bir kez daha ertelendi.

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Hollanda'nın birçok şehrine bir gün içinde 30 santimetreyi aşkın kar yağdı. Tren seferleri kaldırıldı, başkent Amsterdam yakınlarındaki Schiphol havalimanında onlarca uçuş iptal edildi veya rötar yaptı.

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Kar fırtınası ve tipi Çekya'da da ulaşımı arapsaçına çevirdi, uluslararası tren seferleri saatlerce ertelendi ve başkent Prag'a yapılacak seferler iptal edildi. Çekya'da tramvay ve otobüs seferleri de aksadı.

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Prag'ı ülkenin ikinci büyük şehri Brno'ya bağlayan D1 otoyolu trafik kazaları nedeniyle kapandı, Prag'tan Almanya'ya giden D8 otoyolu da benzer şekilde kullanılamaz hale geldi.

11GİRİTE BİLE KAR YAĞABİLİR

GİRİT'E BİLE KAR YAĞABİLİR

Kuzeyden güneye doğru ilerleyen hava akımı Balkan ve Yunan medyasının manşetlerinde. Yunan Kathimerini gazetesi, geçen hafta sonu 25 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının bu hafta sonu köklü bir değişikliğe uğrayacağını bildiriyor.

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Kathimerini'ye göre bu hafta sonundan itibaren yoğun kar yağışı ve ayaz gelecek. 1987 kışının hatırlatıldığı yerel meteoroloji haberlerinde Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'na bile kar yağabileceği aktarıldı.

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'Kutup soğuklarıyla birlikte yoğun kar geliyor' başlığını kullanan Ta Nea gazetesi ise, Cuma gecesinden itibaren havanın aniden soğuyacağını, ülkenin kuzeyinde tipinin başlayacağını ve kar yağışının Ege Denizi kıyılarına ineceğini yazdı.

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Bulgar BNT kanalı meteorolojisti Anastasia Stoycheva, halihazırda etkili olan güneşli havanın Perşembe günü birden değişeceğini, hafta sonundan itibaren tüm Bulgaristan'da kar görüleceğini söyledi.

15ROMANYA MEDYASI FENOMEN DEDİ

ROMANYA MEDYASI 'FENOMEN' DEDİ

Romanya medyası ise fenomen hava akımının gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte kar yağışı getireceğini, Sibirya soğuklarının birkaç gün boyunca ülkeyi vuracağını duyurdu. Romanya'da rüzgar ise zaman zaman 120 kilometre hızla esecek.

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Resmi açıklamalarda herhangi bir adla anılmayan ancak sosyal medyadaki hava durumu hesaplarının 'Tulpar fırtınası' adını taktığı soğuk hava dalgasının Türkiye yönünde seyrettiği görülüyor.

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İstanbul'da bugün 16 derece civarı seyreden hava sıcaklığı Cuma günü birden 4 dereceye inecek, gelecek haftanın başlamasıyla tüm Türkiye haritada maviye boyanacak. Tahminlere göre, kar yağışı beklenen İstanbul'da en düşük sıcaklık eksi dört dereceye kadar düşecek.

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Avrupa Orta-Uzun Vadeli Hava Tahmini Merkezi'nin yayınladığı haritaya göre, gelecek haftanın ortasında soğuk hava dalgası en güneye ulaşacak. Harita özellikle Türkiye ve Yunanistan'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı.

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Hayli kurak bir şekilde başlayan kış mevsimi, Ocak ayında görülen kar yağışı ve yağmurlarla dengelendi. Şubat ayında düşecek yoğun karın özellikle su rezervleri için hayati önemi bulunuyor.

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