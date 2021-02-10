milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Son dakika... Türkiye'ye geliyor! Harita belli oldu, 20 derece birden...
Almanya, Hollanda ve Çekya'yı donduran soğuk hava dalgası, Cuma gününden itibaren güneye doğru ilerliyor. Yunan, Bulgar ve Romanya medyası kar yağışıyla birlikte ayaz görüleceğini bildiriyor, rüzgarın hızı yer yer 120 kilometreyi bulacak.
milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Şubat ayının ilk haftasında ortaya çıktı, haritalarda etrafı devasa bir mavi çemberle kuşatılmış pembe ve mor olarak belirdi, Avrupa'yı donduran hava akımının rotası belli oldu.
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