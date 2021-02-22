AA
• 22 Şubat 2021 - 01:28 • Son Güncelleme:
Son dakika... Yağma başladı! Protestolar tüm ülkeye yayılıyor, çok sayıda yaralı ve gözaltı...
İspanya'da 6 gün önce rap sanatçısı Pablo Hasel'in tutuklanmasıyla birlikte, ülke adeta bir şiddet sarmalına girdi. Hükümet olayları bastırmakta zorlanırken dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Çıkan olaylarda çok sayıda yaralı ve gözaltı var. Gelen son dakika haberinin detayları...
AA
• 22 Şubat 2021 - 01:28 • Son Güncelleme:
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İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısıPablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.
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