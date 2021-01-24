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milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:

Son dakika... 'Yolcu uçağı lazer silahıyla vurularak düşürüldü!'

239 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaybolduğu gün, yeni bir lazer silah sistemi test edildi. Gizemi hala çözülemeyen uçağın akıbetine ilişkin yazılan kitap, gündeme bomba gibi düştü.

milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 14:15 • Son Güncelleme:
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Yolcu uçağı 227 yolcusu ve 12 mürettebatıyla havalandı. İçerisinde 14 farklı ülkenin vatandaşı olan Boeing 777 tipi uçak, yaklaşık 40 dakika sonra radardan kayboldu.

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8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanan uçaktan, bir daha hiç kimse haber alamadı.

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Hint Okyanusu'nun birçok kıyısında onlarca enkaz parçası bulundu ancak MH370 sefer sayılı uçağın gizemi uluslararası çabalara rağmen bir türlü çözülemedi.

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Yaklaşık dört yıl boyunca Hint Okyanusu'nun neredeyse her noktası tarandı, 2018 yılında yayınlanan 450 sayfalık resmi rapor ise gizemin daha da büyümesine yol açtı.

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Uçağın parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlar, ancak aracın uçuş sırasında mı yoksa okyanus sularına çarparak mı parçalandığı konusunda kesin bir şey söyleyemedi.

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Raporda uçağın neden gece yarısı aniden rota değiştirdiği ve saatlerce yeni rotasında yol aldığına dair mantıklı bir bilgi de yoktu. Sadece kanıt bulunmadığından bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

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Bu ihtimaller arasında uçağa dışarıdan müdahalede bulunulmuş olabileceği de yer aldı. Uçağın kaybolmasından yaklaşık sekiz yıl sonra yayınlanan bir kitap ise, gündeme bomba gibi düştü.

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Araştırmacı gazeteci Florence de Changy, 'The Disappearing Act' isimli kitabında uçağın Vietnam yakınlarındaki gizli bir operasyonda vurularak düşürüldüğünü yazdı.

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Ödüllü Fransız gazeteci Florence de Changy'nin kitabındaki en çarpıcı detay ise, MH370 sefer sayılı yolcu uçağının yeni bir lazer silahıyla vurulduğu iddiası.

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Uçağın kaybolduğu gün yeni bir lazer silah sisteminin test edildiğini belirten gazeteci, MH370'nin vurulmasının bir hata olabileceğini veya yanlış ellere gidecek özel kargonun durdurulması için hedef alındığını savundu.

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Kitapta MH370'in pilotu Zahari Ahmed Şah'ın arkadaşı Peter Chong'un bir tanıklığına da yer verildi. Buna göre, kendisi de pilot olan Chong, trajediden günler sonra Tayland Körfezi'nin üstünde uçtu.

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Chong'un ifadesine göre, uçuş sırasında kabin ekibinin uyarısyla aşağı baktı, Tayland Körfezi'nde bir enkaz vardı ve ekipler hassas bir arama operasyonu yürütüyordu.

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Havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri haline gelen MH370'in nasıl düştüğüne dair şimdiye kadar birçok senaryo gündeme getirildi.

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Bunlar arasında, yakıtın tükenmesi, kaçırma, bir askeri uçak tarafından vurulma ve pilotun intihar etmesi de vardı. Uçağın kasten düşürülmesi, 238 kişinin öldürülmesi anlamına geliyor.

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ABD'li uzmanlar tarafından ortaya atılan 'intihar' teorisi büyük ilgi toplamıştı. Ancak araştırmalardan pilotun psikolojik veya mali sıkıntısının olmadığı ortaya çıkmıştı.

162014: Kuzeye iniş teorisi

2014: Kuzeye iniş teorisi

Yolculardan 153'ü Çin vatandaşı olan uçağın başına ne geldiği gizemini korurken, İngiliz The Guardian gazetesi iddiaları ve teorileri derledi. Olayın hemen ardından geliştirilen teoriye göre, uçak okyanusun güneyine değil Orta Asya'ya inmiş olabilir. Bu teori, sivil uçuş takibi sisteminden çıktıktan sonra askeri radarlar kullanılarak yapılan takibe dayanıyor.

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Buna göre MH370 Kuala Lumpur'dan kuzeydoğudaki Pekin'e doğru uçarken 40 dakika sonra güneybatıya doğru yönünü değiştirdi. Bir süre sonra kuzeybatıya, Hindistan'a doğru döndü. Sonrasında askeri radarın alanından da çıktı. Ancak Inmarsat, kendi uydu verilerine dayanarak bu teoriyi çürüttü. 2015'te de Afrika kıyılarında uçağın bazı parçaları bulundu.

182015: Avustralyanın batısında düştü iddiası

2015: Avustralya'nın batısında düştü iddiası

2015'te, MH370'e ait olduğu teyit edilen bazı parçalar, Afrika'nın doğu kıyılarında bulundu. Bunun üzerine uçağın Hint Okyanusu'nun güneyinde, Avustralya'nın batı kıyılarına yakın bir bölgede düşmüş olabileceği, bir sene içinde kalıntılarının okyanus akıntılarıyla Afrika kıyılarına ulaştığı teorisi ortaya atıldı. Uydu verilerine göre, uçak en son güneydoğuda görülmüştü ve Afrika kıyılarında düşmüş olması imkansızdı.

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Araştırmacılar, uçakta işlevsizlik, yangın ya da küçük bir kaza çıkmış olabileceğini, uçağın bu sebeple acil iniş yapabilmek için rotasını değiştirme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu teoriye göre uçakta oksijen kaybı yaşandı, hem yolcular hem pilotlar uçak inişe geçemeden bilinç kaybı yaşadı.

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Otomatik pilotla bir süre daha Hint Okyanusu üzerinde uçan uçak, yakıtı bittiğinde düştü. Malezya hükümeti ve Avustralya Ulaşım Güvenlik Bürosu (AUGB) resmi olarak bugün hâlâ bu oksijen kaybı teorisini kabul ediyor.

212016: Kasıtlı mı düşürüldü

2016: Kasıtlı mı düşürüldü?

2016'ya gelindiğinde Amerikalı araştırmacılar ve AUGB, uçağın pilotu Zaharie Ahmed Şah'ın evinde, kişisel bir uçuş simülatörü buldu. Pilotun evindeki simulatorle, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru bir uçuş taslağı hazırlanmıştı. Bu, MH370'in kaybolduktan sonra döndüğü düşünülen rotaydı. Ancak AUGB, bunun Zaharie'nin uçağı bilerek düşürdüğü iddiasını kanıtlamayacağını söyledi ve planlı bir uçak düşürme teorisini reddetti.

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Malezya hükümeti de Zaharie'nin uçak düşerken bilinç kaybı yaşadığı teorisine ve onun da kurbanlardan biri olduğu iddiasına bağlı kaldı. Bugüne kadar uçağın bilinçli olarak pilot tarafından düşürülmüş olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.

232017: Öncelikli bölgede düştü

2017: 'Öncelikli bölgede' düştü

AUGB, 2017'de konu hakkındaki en geniş çaplı raporunu açıkladı. Avustralya hükümetine bağlı kurumun 2014'ten itibaren 120 bin kilometrekarelik alanda yaptığı incelemeler, iki farklı teorinin ortaya çıkmasına yol açtı. İlki, pilotun bilincini kaybetmiş olduğu teorisiyle aynıydı. Bu teoriyi destekleyen yeni bir kanıt da bulunmuştu: Uçak, yüksek ve artan bir hızla suya iniş yapmıştı, yani kimsenin kontrolü altında değildi.

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İkinci teoriye göre, MH370, araştırma yapılan yerin hemen kuzeyinde, 'öncelikli bölge' adını verdikleri bir bölgede düştü. Bu öncelikli bölge araştırılmamıştı. Daha sonra devreye girecek araştırmacılara bu bölgenin araştırılması çağrısı yapılıyordu.

252018: Pilot bilinçliydi ve kontrollü iniş yaptı

2018: 'Pilot bilinçliydi ve kontrollü iniş yaptı'

2018'de, ABD'li Ocean Infinity firması Avustralya'nın önerisiyle 25 bin kilometrekarelik "öncelikli bölgeyi" inceledi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Öncelikli bölge teorisi, pilotun bilincini kaybettiği; uçağın o bölgede yakıtının bitip düştüğü bilgisine dayanıyordu.

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Uçağın enkazı orada da bulunamayınca, yakıt biterken pilotun bilincinin açık olduğu ve uçağı kontrollü şekilde başka bir bölgede suya indirdiği iddiası ortaya atıldı. Çünkü kontrollü şekilde indirilen uçak, 200 kilometre daha gidebilir; araştırma bu sebeple sonuçsuz kalmış olabilirdi. Ancak AUGB bu iddiayı reddetti. Onlara göre, uçağın hızla ve kontrolsüz şekilde düştüğü daha önce kanıtlanmıştı.

272019: Sonuca hâlâ yaklaşılamadı

2019: Sonuca hâlâ yaklaşılamadı

5 yılın sonunda, toplam 200 bin kilometrekarelik bir alanda inceleme yapılmasına rağmen hala uçağa ne olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Malezya hükümeti, 2018'de açıkladığı ve hiçbir yeni kanıt ya da bilgi sunmayan raporunun, bilgi eksikliği sebebiyle "son rapor" olduğunu söylüyor.

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Fransız polisine bağlı Hava Ulaşımı Jandarması, 2018'de uydu verilerinin nasıl elde edildiğine yönelik bir soruşturma başlattığını açıkladı. 2019'da ise Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Luke ancak iyi bir teklif gelirse araştırmaları yeniden başlatabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Ocean Infinity, araştırmaya yeniden başlamak istediğini açıkladı.

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