• 23 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Türk vatandaşları için güncel vizesiz rotalar
Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor. Bazıları bilinmese de bu ülkeler arasında sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de yer alıyor. İşte dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin en güncel listesi.
• 23 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni verilere göre Türk vatandaşları farklı kıtalarda pek çok ülke ve yönetim bölgesine vize kuyruklarında beklemeden seyahat edebiliyor.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler geçici süreliğini sınırlarını kapatmış olsa da Türk vatandaşları için dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı bulunuyor. Avrupa'dan Uzak Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya dünyanın farklı coğrafyalarına vizesiz, elektronik vize veyahut sadece kimlik belgesiyle gitmek mümkün.
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Kosova
Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilirsiniz. Ülkenin güneyinde bulunan Prizren kenti kendinizi Avrupa'nın ortasındayken bir Anadolu kentindeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir şehir. Üstelik Prizren, Priştine, Giilan gibi kentlerde Türkçe eğitim de bulunuyor.
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