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• 23 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Türk vatandaşları için güncel vizesiz rotalar

Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor. Bazıları bilinmese de bu ülkeler arasında sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de yer alıyor. İşte dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin en güncel listesi.

• 23 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni verilere göre Türk vatandaşları farklı kıtalarda pek çok ülke ve yönetim bölgesine vize kuyruklarında beklemeden seyahat edebiliyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler geçici süreliğini sınırlarını kapatmış olsa da Türk vatandaşları için dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı bulunuyor. Avrupa'dan Uzak Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya dünyanın farklı coğrafyalarına vizesiz, elektronik vize veyahut sadece kimlik belgesiyle gitmek mümkün.

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İşte Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir yanında, farklı kıtalarda üstelik de vize almak zorunda kalmadan seyahat edebileceği ülkelerin listesi.

4Arnavutluk

Arnavutluk

Yüzlerce yıl Osmanlı yönetiminde kalan ve bu devrin pek çok tarihi eserini günümüze taşıyan Arnavutluk'ta Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebiliyor.

5Rusya

Rusya

St. Petersburg'a online vize ile 8 gün vizesiz seyahat hakkı var. Yakın bir tarihte Rusya'nın geri kalan bölgelerinde de Türk vatandaşları online vize başvurusu sonrası alacağı belgeyle seyahat edebilecek.

6Maldivler

Maldivler

Yeryüzü cenneti olarak da anılan Maldivler'de bir yıl içinde 30 gün boyunca vizesiz kalmak mümkün.

7Katar

Katar

Kapıda vize ile 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla Katar'da kalabiliyorsunuz.

8Antigua ve Barbadua

Antigua ve Barbadua

Karayipler ülkesini bir yıl içinde 180 gün vizesiz ziyaret edebilirsiniz.

9Kosova

Kosova

Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilirsiniz. Ülkenin güneyinde bulunan Prizren kenti kendinizi Avrupa'nın ortasındayken bir Anadolu kentindeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir şehir. Üstelik Prizren, Priştine, Giilan gibi kentlerde Türkçe eğitim de bulunuyor.

10Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan geçtiğimiz aylarda, uyguladığı vizeyi kaldırdı. Buna göre bir yıl içinde 90 gün boyunca Azerbaycan'da vizesiz kalabiirsiniz.

11Andorra

Andorra

Andorra'ya 90 gün vizesiz seyahat mümkün. Ancak havaalanı bulunmayan ülkeye geçiş Fransa veya İspanya'dan mümkün olduğu için Schengen vizesi almanız gerekiyor.

12Arjantin

Arjantin

Tangonun başkenti Arjantin'de 90 gün boyunca vizesiz kalmak mümkün.

13Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonaya'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün. Burası da tıpkı Kosova gibi Türkiye ile pek çok noktada benzerlikler bulunan ve yüzlerce Osmanlı idaresinde kalan bir ülke. Ülkenin pek çok yerinde Osmanlı izlerine rastlamayabilirsiniz.

14Bahamalar

Bahamalar

90 gün vizesiz

15Fas

Fas

90 gün vizesiz

16Bahreyn

Bahreyn

Kapıda vize ve online vize uygulamaları bulunuyor. 15 gün vizesiz.

17Belarus

Belarus

30 gün vizesiz

18Bosna Hersek

Bosna Hersek

Bosna Hersek'te 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilirsiniz.

19Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri

Online vize uygulaması bulunuyor. 29 güne kadar vizesiz kalabiliyorsunuz. Bunun için belirlenen havayolu şirketlerine ait gidiş geliş biletinizin bulunması yeterli.

20Endonezya

Endonezya

30 gün vizesiz

21Brezilya

Brezilya

90 gün vizesiz

22Mauritius

Mauritius

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

23Filipinler

Filipinler

30 gün vizesiz

24Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti

30 gün vizesiz

25Güney Kore

Güney Kore

90 gün vizesiz

26Hong Kong

Hong Kong

90 gün vizesiz

27Gürcistan

Gürcistan

Kimlik kartınızla geçiş yapabileceğiniz Gürcistan'da herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

28Irak

Irak

Kapıda vizeyle 10 gün kalma hakkınız bulunuyor.

29İran

İran

90 gün vizesiz kalabileceğiniz İran'da ABD yaptırımlarından etkilenmemeniz için pasaportunuza mühür vurulmuyor.

30Jamaika

Jamaika

90 gün vizesiz

31Karadağ

Karadağ

90 gün vizesiz

32Kazakistan

Kazakistan

30 gün vizesiz

33Kırgizistan

Kırgizistan

30 Gün vizesiz

34Kolombiya

Kolombiya

90 gün vizesiz

35Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik kartınızla geçiş yapmanız mümkün.

36Kuveyt

Kuveyt

Kapıda vize uygulaması var. Dönüş biletiniz ve 4 ya da 5 yıldızlı bir otelde kaldığınıza dair belgeyi göstermeniz yeterli. 90 gün kalma hakkınız bulunuyor.

37Lübnan

Lübnan

Pasaportunuzda İsrail mührü bulunmaması kaydıyla 90 gün vizesiz kalabilirsiniz. Aksi takdirde ülkeye giremezsiniz.

38Makao

Makao

30 gün vizesiz

39Malezya

Malezya

90 gün vizesiz

40Meksika

Meksika

E-vize ile 180 gün kalabilirsiniz. Ayrıca ABD veya bir yıl geçerliliği bulunan Schengen vizeniz varsa e-vizeye de gerek duymadan Meksika'ya gidebilirsiniz.

41Moğolistan

Moğolistan

30 gün vizesiz

42Moldova

Moldova

Ukrayna ile birlikte Doğu Avrupa'da kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri olan Moldova'da 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

43Monaco

Monaco

Monaco'da 90 gün vizesiz kalabilirsiniz. Ancak tıpkı Andorra'da olduğu gibi havaalanının bulunmaması nedeniyle Fransa veya İtalya üzerinden ulaşmak istediğinizde karşınıza Schengen engeli çıkıyor. Vizesiz seyahat için tek seçeneğiniz deniz yolu.

44Nepal

Nepal

Kapıda vize uygulaması var. 30 günlük vize 40 dolar.

45Özbekistan

Özbekistan

30 gün vizesiz

46Pakistan

Pakistan

90 gün kalma hakkı sağlayan online vize var. Ancak pasaportunuzda İsrail mührü olmaması gerekiyor.

47Panama

Panama

180 gün vizesiz

48Peru

Peru

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

49San Marino

San Marino

Dört tarafı İtalya ile çevrili olan bu küçük ülke Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Ancak ülkeye İtalya üzerinden giriş yapmak zorunda olduğunuz için Schengensiz gitmek mümkün değil.

50Seyşeller

Seyşeller

90 gün vizesiz

51Sırbistan

Sırbistan

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün.

52Senegal

Senegal

90 gün vizesiz

53Singapur

Singapur

30 gün vizesiz

54Sri Lanka

Sri Lanka

35 dolar karşılığında 30 gün geçerli online vize alabiliyorsunuz.

55Şili

Şili

90 gün vizesiz

56Tayland

Tayland

30 gün vizesiz

57Tayvan

Tayvan

24 dolar karşılığında 30 gün

58Tunus

Tunus

90 gün vizesiz

59Ukrayna

Ukrayna

180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat mümkün. Kimlik kartınızla Ukrayna'ya giriş yapabilirsiniz.

60Umman

Umman

Kapıda veya online vize uygulamasıyla Umman'a gidebilirsiniz. Vize ücretleri 5, 20, 50 Umman Riyali.

61Ürdün

Ürdün

90 gün vizesiz

62Vatikan

Vatikan

İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan dünyanın en küçük ülkesi Vatikan hiçbir ülkeye vize uygulamıyor. Ancak buraya girebilmek için İtalyan topraklarından geçmek zorunda olduğunuz için Schengen vizesine sahip olmanız zorunlu.

63Venezuela

Venezuela

90 gün vizesiz

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