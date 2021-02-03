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HaberlerGündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor ve bitiyor? hafta içi ve sonu yasak var mı?
• 03 Şubat 2021 - 17:40 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor ve bitiyor? hafta içi ve sonu yasak var mı?

Yasaklar gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı çeşitli alanlarda tedbirler alınıyor. Salgın nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aynı zaman kafeler, restoranlar ve lokantalar için kısıtlamalar bulunuyor. Peki yasaklar ne zaman kalkacak? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saati ile ilgili ayrıntılar...

• 03 Şubat 2021 - 17:40 • Son Güncelleme:
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Yasaklar ne zaman kalkacak? sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. Hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Hafta içi ise belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Yasakların kalkacağı tarih ise merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2021?İşte yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri...

2YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK 2021

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK 2021?

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Yasakların kaldırılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

3HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor ve saat 05.00'a kadar devam ediyor.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürüyor.

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