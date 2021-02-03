SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor ve bitiyor? hafta içi ve sonu yasak var mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. Hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Hafta içi ise belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Yasakların kalkacağı tarih ise merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2021?İşte yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri...