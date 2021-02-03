• 03 Şubat 2021 - 17:40 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA HABERİ || Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, kaçta başlıyor ve bitiyor? hafta içi ve sonu yasak var mı?
Yasaklar gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı çeşitli alanlarda tedbirler alınıyor. Salgın nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aynı zaman kafeler, restoranlar ve lokantalar için kısıtlamalar bulunuyor. Peki yasaklar ne zaman kalkacak? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saati ile ilgili ayrıntılar...
• 03 Şubat 2021 - 17:40 • Son Güncelleme:
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