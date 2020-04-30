1 Mayıs sahur vakti saat kaçta bitecek, (imsak) ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) vakitleri
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Gaziantep ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Gece saatlerine doğru milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il 1 Mayıs 2020 imsakiyesi...
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 6. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 1 Mayıs 2020 imsakiye...
BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:16
ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:05
İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:34
BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:19
ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da bu gece Sahur 04:26
ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da bu gece Sahur vakti 04:07
KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da bu gece Sahur vakti 04:15
GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:59
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