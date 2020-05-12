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12.05.2020 - 20:29 |

13 Mayıs bugün sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte 13 Mayıs itibariyle il il imsakiye 2020...

13 Mayıs bugün sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 19. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 13 Mayıs 2020 imsakiye...

13 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 03:56

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 03:46

İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:16

BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur  vakti 04:00

ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur 04:09

ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti 03:50

KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti 03:58

ŞANLIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti 03:36

GAZİANTEP'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:42

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı.
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