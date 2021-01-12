15 tatil ne zaman, 2021 sömestr tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2021 iş takvimi...

15 tatil tatil kaç gün olacak? MEB 2020 - 2021 iş takvimini bir süre önce paylaşmıştı. Buna göre 22 Ocak 2021 tarihinde birinci dönem son bulacak ve öğrenciler her zamankinden daha uzun bir yarıyıl tatiline girmiş olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 sömestr tatili hakkında açıklama yaparak korona virüs nedeniyle bu yılla mahsus olarak tatilin daha uzun olacağını duyurdu. İşte, 2020 - 2021 15 tatil tarihi ve süresi...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 takvimine göre 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan birinci dönem 22 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Öğrenci ve öğretmenler ise 23 Ocak'tan itibaren yarı yıl tatiline başlamış olacak.

YARI YIL TATİLİ (SÖMESTR) KAÇ GÜN?

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre iki hafta planlanan ara tatil üç hafta olarak yeniden düzenlendi. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise gerçekleştirilmeyecek. 23 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine dönecekler.

MEB 2021 İŞ TAKVİMİ...