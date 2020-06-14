18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkabiliyor mu?

Corona virüs salgını dünyanın gündeminde bulunuyor. Türkiye'de mart ayında corona virüs vakası görülmesiyle birlikte birçok alanda önemler alındı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgi son durum araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır."