18.05.2020 - 20:38 |
19 Mayıs sahur vakti saat kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) vakitleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 25. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 19 Mayıs 2020 imsakiye...
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin sahur saatleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün iftar: 20:25, Sahur vakti 03:47
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da Sahur vakti 03:38
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de Sahur vakti 04:09
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Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.