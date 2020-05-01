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01.05.2020 - 21:22 |

2 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece namaz (sahur) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 7. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 1 Mayıs 2020 imsakiye...

2 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece namaz (sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Gaziantep ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:14

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:04

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bbu gece Sahur vakti 04:33

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:18

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur 04:24

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti 04:05

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti 04:13

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti 03:51

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:57

 

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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