18.06.2020 - 14:33 |
20 Haziran Cumartesi kimlere sokağa çıkma yasağı geldi? Sınırlı sokağa çıkma yasağı nedir?
20 Haziran Cumartesi günü binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS sınavına girecek. Son dakikaa bilgisine göre ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LGS sınavı öncesi kritik bir açıklamada bulundu. Bu gelişme sonrası sınav ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.
LGS sınavına iki gün kaldı. Son günlerde artan corona virüs vaka sayısı sonrası kafalarda birtakım soru işaretleri bulunuyordu. Sınava 2 gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını vatandaşlarla paylaştı. İşte o açıklama...
BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA AÇIKLAMASI:
"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."
Ayrıntılar gelecek...
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