19.05.2020 - 20:37 |
20 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (Sahur) saatleri
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin Sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, Sahurvaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin Sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 26. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 19 Mayıs 2020 imsakiye...
BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da Sahur vakti 03:45
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da Sahur vakti 03:36
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de Sahur vakti 04:07
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"TCG Oruçreis" gemisinin personelleri İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söylediDeniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri gemilerin personelleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çanakkale'de Kordon Boyu'na demirli F-245 borda numaralı "TCG Oruçreis" gemisinin personelleri İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan söyledi.