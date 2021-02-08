08.02.2021 - 12:50 | | DHA
20 yaşındaki genç tüfekle intihar etti
Samsun’da bunalıma girdiği belirtilen Dursun Y. (20), evinin yakınında başına dayadığı av tüfeğini yaşamına son verdi. Dursun Y.nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.
Bafra İlçesinde Doğanca Mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Dursun Y. yaşadığı evinin yakında av tüfeğiyle kafasına ateş etti.
Gencin kanlar içinde yattığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Dursun Y.nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dursun Y.nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.
8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.