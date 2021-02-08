MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaşındaki genç tüfekle intihar etti
ABONE OL
08.02.2021 - 12:50 | | DHA

20 yaşındaki genç tüfekle intihar etti

Samsun’da bunalıma girdiği belirtilen Dursun Y. (20), evinin yakınında başına dayadığı av tüfeğini yaşamına son verdi. Dursun Y.nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

20 yaşındaki genç tüfekle intihar etti

Bafra İlçesinde Doğanca Mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Dursun Y. yaşadığı evinin yakında av tüfeğiyle kafasına ateş etti.

Gencin kanlar içinde yattığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Dursun Y.nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dursun Y.nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

 

 

8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rize'de kan donduran olay! Kadın doktora orakla saldırdı

Rize'de kan donduran olay! Kadın doktora orakla saldırdı

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet