KPSS her yıl binlerce kişiye memur olma fırsatı yaratıyor. Bu yıl da lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları bu fırsattan yararlanmak için sınava girdiler. Sonuçlar açıklanırken şimdi alınan puanlarla atama beklenecek. KPSS tercihleri yakın bir zamanda başlayacağı için nefesler tutulmuş durumda... Bu vesileyle tam tarihi öğrenmek isteyenler "2020/2 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM üzerinden yayımlandı mı? KPSS tercihleri hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kulabuzun da 30 Aralık'ta ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.