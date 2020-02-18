2020-DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Kılavuz

2020-DİB-MBSTS başvuruları bugün itibarıyla başladı. Adaylara başvuru için 1 ay süre verildi. Başvurunun ilk gününde işlemlerin nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Adaylar 2020-DİB-MBSTS başvuru ücreti ne kadar? sorusuna da cevap bulmaya çalışıyor.

ÖSYM'DEN DİB-MBSTS BAŞVURU AÇIKLAMASI

"2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 04 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, 170,00 TL olan sınav ücretini, 18-25 Şubat 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav

ücreti ÖSYM hesabına;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir.

BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLER

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.