2020 Kandil tarihleri | Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

İslam aleminde üç aylara girilmesinin ardından kandil tarihleri de vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak edilen Regaip Kandilinin ardından gözler Miraç Kandiline çevrildi. Önemli geceler arasında yer alan Miraç Kandili gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a yükselmesi olayıdır. Hz.Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay, İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020