2020 Kandil tarihleri | Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
Miraç Kandili ne zaman sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Üç aylara girilmesi ile birlikte ilk kandil Recep ayının ilk Cuma günü olarak bilinen Regaip Kandili ile eda edildi. Regaip Kandilinin ardından vatandaşlar 2020 yılı içerisinde idrak edilecek olan kandil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
İslam aleminde üç aylara girilmesinin ardından kandil tarihleri de vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak edilen Regaip Kandilinin ardından gözler Miraç Kandiline çevrildi. Önemli geceler arasında yer alan Miraç Kandili gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a yükselmesi olayıdır. Hz.Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay, İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020