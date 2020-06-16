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16.06.2020 - 10:08 |

2020 KPSS başvuru tarihleri: KPSS Lisans - Önlisans - Ortaöğretim (Lise) başvuruları başladı mı?

2020 KPSS başvuru tarihleri için gün sayılıyor. ÖSYM mayıs ayında adaylara bir duyuru geçti ve 'Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir.' dedi. Şimdi 'KPSS Lisans - Önlisans - Ortaöğretim (Lise) başvuruları başladı mı?' sorusu soruluyor.

2020 KPSS başvuru tarihleri: KPSS Lisans - Önlisans - Ortaöğretim (Lise) başvuruları başladı mı?

KPSS (Ortaöğretim (lise) - Önlisans - Lisans) başvuruları ne zaman? sorusu her geçen gün artarak yöneltiliyor. Bu kritik sınava hazırlananlar için başvurular olmazsa olmaz... İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri... 

2020 ÖSYM Sınav Takvimi için tıklayınız

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'da yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.

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