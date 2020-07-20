2020 LGS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? | LGS yüzdelik dilimler, kontenjanları ve taban puanları...

LGS tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Binlerce öğrenci LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza gözünü çevirdi. Kılavuzun MEB tarafından yayımlanması ile adaylar şimdilerde LGS tercihlerinin yapılacağı günü merak içerisinde araştırıyordu. LGS tercih işlemleri e-Okul üzerinden bugün alınmaya başlanacak. 10 tercih hakkı olan adaylar aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere görr tercih işlemlerini yapacak. Online ortamda gerçekleştirilecek olan LGS tercihleri okul müdürlüklerinin onayı olmadan işleme konulmayacak.

LGS tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden öğrenci ve veli tarafından saat 17:00'ye kadar yapılabilecek.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

LGS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak

E-OKUL LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan

okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.