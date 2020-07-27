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27.07.2020 - 15:15 |

2020 YKS cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM giriş YKS soruları ve cevapları kontrol et

YKS 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM cevap kağıtlarını erişime açtı. TYT, YDT ve AYT cevap kağıtlarını görüntülemek için ÖSYM giriş yapmak gerekiyor. İşte YKS soruları ve cevapları...

2020 YKS cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM giriş YKS soruları ve cevapları kontrol et

ÖSYM, YKS soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar için cevap kağıtlarını erişime açtı. 2020 cevap kağıtları ne kadar süre ile açık olacak?

YKS CEVAP ANAHTARI NASIL KONTROL EDİLİR?

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

CEVAP KAĞITLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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