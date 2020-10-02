2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite kesin kayıt işlemleri ne zaman alınacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi birt Yükseköğretim Kurumuna atanamayan öğrenciler için yayımlanan ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında adaylar tercih işlemlerini tamamladı. Merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar için beklenen haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra görüntüleyebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna atanabilen adaylar Üniversite kesin kayıt işlemlerini 5-9 Ekim tarihleri arasında yaptırabilecek. Elktronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında alınacak.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerinde yer alan 20.807 Lisans kontenjanına 10.120 aday YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirildi.

Devlet Üniversitelerinde Önlisans için kalan 20.961 kontenjana 26.070 aday yerleştirildi. Vakıf Üniversitelerinde 13.930 Lisans kontenjanına 3.774 aday yerleşirken Önlisans'ta yer alan 19.269 kontenjan içinden 6.887 aday yerleştirildi